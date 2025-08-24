YOSHIKI、公演中に右手負傷 ファンからのつかむ・引っぱるなどの「強い接触行為」が原因
【モデルプレス＝2025/08/24】X JAPANのYOSHIKIのスタッフアカウントが、8月24日に更新された。YOSHIKIが公演中に負傷したことを伝えた。
【写真】YOSHIKI、前代未聞の斬新コルセット姿
スタッフアカウントは「重要なお知らせ」とし、お知らせを掲載。「昨夜の夜公演中、一部のお客様による右手への強い接触行為（つかむ・引っぱる）により、負傷いたしました。現在は治療を受けながら、医師の判断のもと公演は予定通り継続しております」とYOSHIKIの負傷を報告した。
続けて「この10公演は、3度目の首の手術を経て行う復活の公演でもあります」と伝え、「残り7公演を無事に乗り越えられるよう、YOSHIKI本人へ接触される機会がある際は優しくお願いいたします。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます」と呼びかけた。
YOSHIKIは2024年10月に受けた3度目の首の手術で長期療養していた。（modelpress編集部）
