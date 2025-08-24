¡ÚÂ®Êó¡Û´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¡¢25Æü¤ÎÊÆ´Ú¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ë¸þ¤±ÆüËÜ¤ò½ÐÈ¯
ÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î²ñÃÌ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£25Æü¤Ë¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò½ª¤¨¤¿´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î¼óÇ¾²ñÃÌ¤Î¤¿¤á±©ÅÄ¶õ¹Á¤ò½ÐÈ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÍûÂçÅýÎÎ¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿6·î¤Î¼çÍ×7¤«¹ñ¼óÇ¾²ñµÄ¡áG7¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬ÅÓÃæ¤Çµ¢¹ñ¤·¤¿¤¿¤á²ñÃÌ¤Ï¼Â¸½¤»¤º¡¢Î¾¼óÇ¾¤Ïº£²ó¤Î²ñÃÌ¤¬½éÂÐÌÌ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñÃÌ¤Ï25Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹ç°Õ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÎµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¤äËÉ±ÒÌäÂê¤Î¤Û¤«¡¢ÍûÂçÅýÎÎ¤¬¶ÛÄ¥´ËÏÂ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëËÌÄ«Á¯¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£