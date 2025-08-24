米政府が半導体大手インテルに８９億ドル（約１兆３０００億円）出資し、株式を取得する/Dado Ruvic/Reuters

ニューヨーク（ＣＮＮ）米政府が経営難に陥っている米半導体メーカー大手のインテルに８９億ドル（約１兆３０００億円）出資し、インテルの株式９．９％を取得する。インテルとトランプ大統領が２２日に明らかにした。

トランプ氏は同日、ＳＮＳ「トゥルース・ソーシャル」に「米国が、さらに素晴らしい未来を秘めた偉大な米企業インテルの１０％を完全に保有・管理することと報告できることは私にとって大きな栄誉だ」と投稿した。

トランプ氏は同日に大統領執務室で、インテルのリップ・ブー・タン最高経営責任者（ＣＥＯ）と合意したとし、米国にとってもインテルにとっても素晴らしい取引だと述べた。

トランプ氏は今後も同様の取引を他の企業と進めたいとの意向を示した。

米政権がインテルの戦略的な意思決定に介入することを目指しているかどうかは、現時点では明らかではない。インテルによると、今回の取引は政府に取締役会の代表権やそのほかのガバナンスや情報に関する権利を与えるものではなく、受動的な株式の保有にとどまる。

タンＣＥＯは声明で「米国で最先端の論理半導体の研究開発と製造を行う唯一の企業として、インテルは世界で最も先端的な技術が米国製であることを確約するために深くコミットしている」と述べた。

今回の合意は、米国での半導体製造の拡大を支援し、米国が半導体産業の世界的なリーダーとしての地位を確立するための取り組みの一環で、第２次トランプ政権の主要な優先事項の一つとなっている。

かつて米国を代表する技術企業だったインテルだが、台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）など競合に後れを取り、業績不振が続いている。タン氏は３月にＣＥＯに就任し、全従業員の１５％削減を含む再建策を進めている。