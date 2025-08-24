【中京2R】ジャスティファイ産駒 ドウジャスティが初勝利

8月24日、中京競馬場で行われた2R・3歳未勝利（ダ1900m）は、角田大和騎乗の3番人気、ドウジャスティ（牡3・栗東・池江泰寿）が勝利した。クビ差の2着にメイショウカジボウ（牡3・栗東・笹田和秀）、3着にサントモナルカ（牡3・栗東・平田修）が入った。勝ちタイムは2:01.3（良）。

1番人気で川田将雅騎乗、エーデルワイス（牝3・栗東・渡辺薫彦）は5着、2番人気で高杉吏麒騎乗、スピントロニクス（牡3・栗東・池江泰寿）は4着敗退。

【WASJ・第2戦】ドイツのT.ハマーハンセンが制してJRA初勝利…パトリックハンサムで鮮やかに抜け出す

しぶとく逃げ切る

角田大和騎乗の3番人気、ドウジャスティが嬉しい初勝利を飾った。スタートを決めてじわっと先手へ。スムーズにハナを奪いややハイペースで飛ばしていった。番手の馬が早々に押し上げてくるも先頭を守り、直線でもしぶとく二の脚を飛ばして見事に押し切った。

ドウジャスティ 4戦1勝

（牡3・栗東・池江泰寿）

父：Justify

母：Misty For Me

母父：Galileo

馬主：キーファーズ

生産者：Misty For Me Syndicate