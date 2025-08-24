歌手和田アキ子（75）が24日、TBS系「アッコにおまかせ！」（日曜午前11時45分）に生出演。自宅にかかってきた詐欺電話を撃退したことを明かした。

警察官になりすます電話をかけるカンボジア詐欺集団で掛け子をしていた日本人が29人逮捕され、日本に移送された事件で、和田が詐欺電話について「芸能人でこんな電話かかってきたことある？」と出演者に尋ねてきた。

和田は「私は留守電があるから、留守電で何か言ってるのもあるから、相手にしないですむんだけど」と話し「この間、掛かってきて、家電に」と詐欺電話を受け取ったことを告白した。

和田は「寝室で誰も知らない電話番号で、（和田の電話番号は）マネジャーしか知らないから、あれ、おかしいな、10回コールが鳴ったんだけど、（マネジャーなら）普通2〜3回で切って、私の携帯にかかってくるのに。出たのよ。で『もしもし』って言ったら、なになにさんですか？ あなたのカードが…って言ったから『オマエ、どこに掛けてるんだ』って『上のもん呼べ、警察に友だちいるぞ』って言ったらガチャ〜ンって切っちゃった」などとことの次第を明かして「でも、そんな電話を夜だから、家族になんかあったのかな、と。なんかイヤだなと思ったけど、10回たっても鳴っていたから、で、もしもし、って出たら、言うから、そうしたらガチャンってすぐ切ったよ」と話して「だから出ないことです、まず」と念をおした。