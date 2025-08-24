◆第２０回キーンランドＣ・Ｇ３（８月２４日、札幌競馬場）

第２０回キーンランドカップ・Ｇ３（２４日、札幌競馬場・芝１２００メートル＝１６頭立て）の馬体重がＪＲＡから発表され、増減の大きい人気馬にＳＮＳでは反応が集まっている。

前日発売で単勝１番人気（５・４倍）に支持された（１６）カルプスペルシュ（牝３歳、栗東・石坂公一厩舎、父シュヴァルグラン）が前走から２０キロ増の馬体重４８０キロだった。北海道で３連勝中の洋芝巧者だが、その北海道初戦の馬体重が４６４キロ。短期間でボリュームアップしている。陣営も２２日には「前回は輸送で体が減りましたが、全体的に体が大きくなって、乗った感じもしっかりしてきました」とコメントしている。

他で２桁増となったのは（２）エトヴプレが１８キロ増、（８）ゾンニッヒが１０キロ増キロ、（１５）ナムラクララが１２キロ増の３頭。逆に２桁のマイナス体重となったのは（１４）カルロヴェロ―チェの１０キロ減だった。

キーンランドＣの馬体重発表にＳＮＳでは「馬体重減らすよりは良いのだけど…」「いくらなんでも増えすぎやｗ」「馬体重＋２０ってどうなんだろ」「前走ー１０だから許容範囲かー」「ここまで増えるとは聞いてないぞ」「めっちゃ増えたな」「3歳牝馬の秋覚醒みたいで一気に怖い」「めっちゃデカなっとる」などのコメントが寄せられている。