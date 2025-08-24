＜15年で転職6回！？＞夫「新しいことにチャレンジしたい！」え、また会社辞めるの？【前編まんが】
私（ナナミ）はパート勤務の主婦。会社員の夫（タカシ）と中学生の娘たちの4人で暮らしています。夫は地元では名の知れた工業大学を出て、ずっと技術系の営業職。けれどひとつの会社で長続きせず、2〜3年経つとなにかしらの理由をつけて転職してしまいます。結婚してからの15年で、転職した回数は実に6回！ 私が転職の話にあまり良い顔をしないため、夫はいつからか転職が決まってから事後報告するようになりました。そんなある日……。
わが家は義実家のすぐ近所。夫は義父とときどき親子2人で飲みに行くほど仲が良いです。そんななか義父の知り合いから義父経由で、夫の母校で大学講師を探しているという話が舞い込んできたのでした。夫はすっかりその気です。
夫はいつからか私に転職の相談をしなくなりました。いつも事後報告です。けれど今回はよっぽど嬉しかったのか、言わずにいられなかったのでしょう。降って湧いた大学講師の話に、夫はどこかソワソワして浮かれているように見えます。
夫は「ステップアップできる」「やりがいがほしい」などと前向きな言葉を並べますが、私は素直に喜べません。結婚15年で転職はすでに6回。しかも今回は未経験の仕事です。ずっと営業職だった夫に大学講師が務まるのでしょうか？ しかも給料や待遇なども確認せずに決めようだなんて、夫からは家族の生活を守る覚悟が見られません。ただ理想を追うだけの夫の姿勢に、心がざわついてしまいます。
私だって結婚してしばらくは、夫が転職したいと言い出すたびに応援してきました。けれどこうもコロコロと仕事を変えられては……。私は今後のことを考えて不安が拭えなかったのでした。
原案・ママスタ 脚本・rollingdell 編集・井伊テレ子
