Ìó£²£°£°Ëü±ß¤Î¹âµé¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤âÃíÌÜ¡¡£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¡ÖÅþÃå¡¡µ¢¤ë¤Î¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¼«Å¾¼Ö¥È¥ìÊó¹ð¡¡£Ó£Î£Ó¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥¤Î¥Þ¥·¥ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°£´ÃÄÂÎÅý°ìÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤Î°æ¾å¾°Ìï¤¬£²£³Æü¡¢¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÅþÃå¡¡µ¢¤ë¤Î¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤·¡¢¿ÀÆàÀî¸©°¦ÀîÄ®¤Ë¤¢¤ë¡ÖµÜ¥±À¥¥À¥à¡¡¿å¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼´Û¡×¤Î´ÇÈÄ¤ä¡¢¶¶¤ÎÍó´³¤Ë¤¿¤Æ¤«¤±¤¿¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡£¹·î£±£´Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë£×£Â£ÁÀ¤³¦Æ±µé»ÃÄê²¦¼Ô¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ì¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ø¸þ¤±¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÂç¶¶¥¸¥à¤«¤é¤Ç¤¹¤«¡©£±£±£°£ë£í¡©¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£²£ÉÍ»ÔÆâ¤Î¥¸¥à¤«¤é¤ÏÊÒÆ»£µ£°¥¥í¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤Ç¡Ö¤µ¤¹¤¬ÃÃ¤¨Êý¤¬¤¨¤°¤¤¤¼¥Ã¥Ã¡×¤È¤¤¤¦À¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾°Ìï¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï£²£°£°Ëü±ß¶á¤¯¤¹¤ë¹âµé¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤È¤ß¤é¤ì¡¢¡Ö¥Ó¥¢¥ó¥¤Î¥Þ¥·¥ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥Ã¥·¥Þ¤Ç¤¹¤è¤Í¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¤Ê¼«Å¾¼Ö¤Ë¥°¥ì¡¼¥É¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Õ¥ë¥Ç¥å¥é£÷¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬Ìë¤À¤Ã¤¿¤¿¤á°ÂÁ´ÌÌ¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¾°Ìï¤Ï¡Ö£±¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·°ÂÁ´Âè°ì¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡×¤ÈÂ³¤±¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¡£