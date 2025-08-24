女優の仲間由紀恵（45）が30、31日に日本テレビで放送される夏恒例「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）に出演する。

昨年の震災以来、何度も能登を訪れ、朗読会やボランティアなどのチャリティー活動を行っている仲間。番組では「書道パフォーマンスを通して自分たちの抱える問題や能登の今について知ってほしい」と願う高校生に会い、想いを届ける。

仲間が訪れたのは、東京・青梅市。実は震災直後、使われていなかった青梅のキャンパスを借りて、石川県輪島市の日本航空高等学校石川のおよそ600人の生徒が能登を離れて生活をすることになった。現在ではおよそ300人が能登キャンパスに戻れず、今回訪れた書道部も能登に戻るめどはたっていない。

そんな書道部の生徒たちが青春をかけて取り組んでいるのが、大きな紙に音楽・踊りなどをあわせながら書く「書道パフォーマンス」。復興を願いながら、毎日を頑張る生徒たちの想いに仲間由紀恵がよりそい、両国・国技館から全国へ、能登に暮らす全ての人々に、ともに書道パフォーマンスを届ける。