俳優の木村拓哉（52）が24日放送のTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。自身の高校生活について語る場面があった。

今月のマンスリーゲストは女優の蒼井優。木村と蒼井は11月に公開される映画「TOKYOタクシー」（山田洋次監督）で共演。同作は 仏映画「パリタクシー」が原作。東京を舞台にタクシー運転手（木村）が高齢者施設まで85歳の女性（倍賞千恵子）を乗せ、“旅路”で2人が心を通わせていくヒューマンドラマを描く。蒼井は賠償演じる高野すみれの若い頃を演じている。

蒼井が自身の人生“FLOW”を振り返る中、蒼井から「木村さん、おいくつからですか？この世界」と聞かれ、「たまたま16歳の時に」と木村。「学校行きながら？」に「今はもう廃校になってないんですけど、三部制高校っていう、朝、昼、夜」と明かした。

「僕は午前の部行ってたんですけど」と告白。「だから、高4まで僕行きました。みんな、大学生みたいな感じで同期がやってる時に、“あ、俺、高4”っていう。高4って何？って」と笑った。

さらに蒼井は「通われてたんですね。通信じゃなかったんですか？」と質問。木村は「通信っていう手もあったんですけど、そっちは選択せずに」と話した。