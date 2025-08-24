2025年8月30日（土）・8月31日（日）日本テレビ系で放送の「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」。放送まで一週間、新たな豪華企画情報を解禁！

◆俳優・仲間由紀恵×「能登復興への想い」書道パフォーマンス

昨年の震災以来、何度も能登を訪れ、朗読会やボランティアなどのチャリティー活動を行っている仲間由紀恵が、今回、「書道パフォーマンスを通して自分たちの抱える問題や能登の今について知ってほしい」と願う高校生に会い、想いを届けます。

訪れたのは、東京・青梅市。 実は震災直後、使われていなかった青梅のキャンパスを借りて、石川県輪島市の日本航空高等学校石川のおよそ600人の生徒が能登を離れて生活をすることになりました。

現在ではおよそ300人が能登キャンパスに戻れず、今回訪れた書道部も能登に戻るめどはたっていません。

そんな書道部の生徒たちが青春をかけて取り組んでいるのが、大きな紙に音楽・踊りなどをあわせながら書いていく「書道パフォーマンス」です。かつては地元の能登のイベントでもパフォーマンスを披露していましたが、震災によってその機会はほぼなくなってしまったといいます。

震災を経て、生徒たちの青春時代は、いやおうなく、夢に描いていたものとは違う形になりました。

けれど、いつかまたあの美しい能登に…。

復興を願いながら、毎日を頑張る生徒たちの想いに仲間由紀恵がよりそい、両国・国技館にて、全国のみなさん、そして能登に暮らす全ての人々に、ともに書道パフォーマンスを届けます。

◆俳優・星野真里の娘 ふうかちゃんが親友とはじめてのだいぼうけん



「子どもたちだけでお出かけしたい！」

念願の夢をかなえるため

親友２人と 東京の街へ繰り出す！

俳優・星野真里の娘 ふうかちゃん（10歳）。

先天性ミオパチーという難病のため、大人のサポートが必要な毎日。

今回は、そんな毎日から一転！子どもしかいない空間で原宿・新大久保・お台場を大散策！

しかし、そこには数々の難所が・・・ ３人で知恵を絞って解決に挑む！

◆娘が国指定の難病「先天性ミオパチー」であることを公表

昨年９月、ふうかちゃんのインスタグラムを開設し、自身の娘が先天性ミオパチーであることを公表した俳優・星野真里。先天性ミオパチーとは、生まれつき筋肉の力が弱くなる、遺伝性の病気。ふうかちゃんの場合は、生後３ヶ月〜４ヶ月になっても首が据わらず、２歳のときに先天性ミオパチーであると診断された。それからは、夫で元アナウンサーの高野貴裕さんと協力し、親としてできることを模索する毎日。福祉制度をくまなく調べ、社会福祉士の資格も取得した。今回の企画では、心配半分・子どもの成長にうれしさ半分で、ふうかちゃんたちの様子を水卜アナウンサーと共にモニターで見守る。

◆ふうかちゃんのやってみたいこと『子どもたちだけでお出かけしたい！』

４歳から乗り始めた電動車いす。今では巧みに操作し、自由自在に乗りこなしている。

それでも日々の生活では、大人のサポートが必要で、なかなか子どもだけでお出かけする機会がなかった。以前から子どもだけのお出かけを頻繁におねだりしていたものの、星野からは、やはり心配だと、なかなか許してもらえず・・・。

それでも、ふうかちゃんが諦めなかった背景には、幼稚園からの大親友の２人がいる。

ふうかちゃんの大親友、えまちゃんとつむぎほちゃん。

２人とふうかちゃんは、とあるけんかをきっかけに大親友となった。障がいの壁なんてみじんも感じさせず、等身大で接してくれる２人に、ふうかちゃんは大きな信頼を置いている。えまちゃんとつむぎほちゃんも、大好きなキャラクターや漫画の話で盛り上がれるふうかちゃんが大好き。一緒に過ごす時間が長いためか、親友２人は車いすの扱いも自然と学び、今では車いすの角度調整から、車いす専用の机の設置に至るまで、何でも習得している。

「この３人がいれば大体のことはできる！」そう豪語できるのも絶対の信頼があってのもの。今回は、そんな３人の絆を頼りに、母である星野も子どもたちだけのお出かけに賛成した。ふうかちゃんだけでなく、星野自身の挑戦でもある、このお出かけ。

向かう先は、原宿・新大保・お台場。 初めての挑戦、３人の絆で乗り切れるのか・・・！？





◆西田敏行スペシャルドラマ ナレーターは 縁の深い遠藤憲一

昨年10月、この世を去った西田敏行さん。俳優生活58年、おかしみあふれる三枚目の役から、狂気的な悪役、人情に満ちた役…どんなキャラクターも演じる唯一無二の俳優として活躍を続け、また、多くの人に慕われる人生でした。

そんな西田さんの初主演ドラマといえば、日本テレビで1980年に放送された「池中玄太80キロ」。3人の娘をもつ女性と結婚したが、その妻が亡くなってしまった玄太が、血のつながらない娘たちを引き取り、貧しいながらもともに生活し、父となり、親子の絆を作っていく物語は、多くの人の心に響きました。

このドラマのテーマ“どんな人でも家族になれる”

・・・これは、実は西田敏行さん自身の人生に大きく重なるものでした。

１９４７年生まれの西田さんは、母親に女手ひとつで懸命に育てられますが、生活は楽なものではありませんでした。すると、相談にのっていた母の姉が…「あなたさえよければ、敏行ちゃんは私が育てる」。

実は母の姉夫妻は、生まれてすぐの子どもを病で亡くしていたのです。

西田さんは５歳の時、母の姉夫婦が住む地へ引っ越します。実の母と別れて…

そんな西田さんが、どうして俳優をめざしたのか。人にやさしく、周囲の多くの人から慕われる人になったのか。

そこには、さまざまな人たちからもらった大きな愛がありました。

今回、西田敏行さんのスペシャルドラマのナレーターを務めるのは数々の作品で共演してきた俳優・遠藤憲一。

西田さんへの想いのこもったコメントが届きました。

▼遠藤憲一さん コメント

「ドラマで西田さんの部下役を長年演じさせていただきました。

自分の中にあるコメディ要素を引っ張りだしてくれた恩人です。

心を込めて精いっぱいナレーションを務めさせて頂きます」

さらに当日の両国・国技館生放送には、西田さんを慕う芸能人が集結。

あの西田さんの往年の名曲「もしもピアノが弾けたなら」を、松崎しげるさんと氷川きよしさんが歌い、西田さんに捧げます。

◆今年の目的別募金のご案内

今年の目的別募金のご参加について、ご案内させていただきます。

チャリティーマラソンランナー横山裕さんの「マラソン子ども支援募金」は、以下のページからご確認ください。

マラソン放送中に表示されるQRコードからも、募金に参加いただけます。

https://www.ntv.co.jp/24h/runner2025/

また、義足の少女との登山に挑むスペシャルサポーター イモトアヤコさんの「パラスポーツ応援募金」と、石川県出身の目線から、能登復興に寄り添う浜辺美波さんらの「能登復興支援募金」は、キャッシュレス募金ページにて、プルダウン選択でお選びいただけます。

https://bokin.24hourtv.or.jp/

なお、「24時間テレビ」一般募金（福祉、環境、災害支援）も、引き続き受け付けております。

募金のしかたをわかりやすく解説した動画も、日テレ公式YouTubeにてご覧いただけます。

https://youtu.be/lTGvotpMcyA

動画のナレーションを務めるのは、チャリティーランナー横山裕さんです。

◆番組概要

「24時間テレビ4８-愛は地球を救う-」

■放送日 2025年8月30日（土）、8月31日（日）

■今年のテーマ 「あなたのことを教えて」

■会場 両国・国技館

■出演者

【総合司会】上田晋也・羽鳥慎一・水卜麻美（日本テレビアナウンサー）

【チャリティーパートナー】King & Prince、志尊淳、長嶋一茂、浜辺美波、氷川きよし、やす子 ※50音順

【チャリティーランナー】横山裕（SUPER EIGHT）

【スペシャルサポーター】イモトアヤコ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/24h/