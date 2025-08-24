山崎実業のリングを約半月使ってみたら、「洗面台の排水口掃除」の負担が減りました
おうちの中でも何かと課題の多いのが、洗面台の「排水口」……。
備え付けのゴミ受けは汚れが溜まりやすく、ちょっと手入れができなかっただけでギョッとするほど汚れてしまうんですよね。
そんな備え付けのゴミ受けにかわって山崎実業の新作を設置してみたら、手入れがうんと楽なのに清潔を保ちやすくなったのです。
ついに、山崎実業から「排水口のゴミ受け」が登場！
新しく取り入れたのは、山崎実業の「洗面排水口ゴミ受けネットホルダー」。6月に発売された新しいアイテムです。
山崎実業といえばシンプルで頑丈なものが多く、わが家の水回りではお風呂場やランドリーのマグネット収納が活躍中。
これまでに使ったアイテムの信頼感もあり、使用頻度が多い分汚れやすい洗面台の水回りも掃除を楽にしてくれることを願って導入してみることに。
ちなみに、こちらのアイテムは発売当初から話題で、あっという間に品薄になってしまうほどの人気ぶり。
水はけ抜群だった！
実際に約半月使ってみたところ、本当に汚れが溜まりにくく清潔感バッチリ。
その理由は、とにかく水はけがいいから。
水がボウルから排水口に流れきると、ツルンッと撥水して玉のようになり流れます。
ホルダーの上に水が残ってしまうことがないから、ぬめりが発生しにくいのがとても優秀だなぁ。
市販のゴミ受けネットを忘れずに
使い方は、別でゴミ受けネットを購入しこのホルダーにセットするだけ。
ゴミ受けネットをリングに包み込むようにかけて……
本体の裏側にリングをはめてから回せばセット完了。
あとは、ゴミが溜まってきたらゴミ受けネットごと捨てればOKです。
ゴミ受けネットのコストはかかってしまうけれど、これまでストレスだった排水口掃除がラクになって大満足！
対応サイズを要チェック
この洗面排水口ゴミ受けネットホルダーの対応サイズは、「直径3.6〜4.5cmの洗面台の排水口」。
排水口内部に向かってせり出すような形で3.6cm未満の排水口には設置できないため、サイズの相性は要チェックです。
シンプルな構造で洗面台の排水口掃除を格段に楽にしてくれた、山崎実業の「洗面排水口ゴミ受けネットホルダー」。
ステンレスでピカっとして、見た目もスッキリしました。
