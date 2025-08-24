俳優の広瀬すずさんと松下洸平さんが、映画「遠い山なみの光」公開直前 大ヒット祈願イベントに登壇しました。



【写真を見る】 【 松下洸平 】 広瀬すずは「本番2秒前までヘラヘラ」 本番とのギャップに「勉強させていただくこと多かった」



2人は艶やかな浴衣姿で登場。初共演の感想を聞かれると、松下さんは広瀬さんについて“素の広瀬すずのままでしたね。現場でも。ヘラヘラしてるんですよ。ものすごく“と明かすと、広瀬さんは爆笑しながら、“分かる！“と同意。おもわず松下さんが“分かる！じゃないのよ！“とツッコミを入れるなど、息ピッタリのやりとりを見せました。





さらに松下さんは“(広瀬さんは)本番始まる2秒前までヘラヘラして、フラフラ立って。でも、「本番用意スタート」となった瞬間に、パッと悦子(役)の顔になり、すごい方だなと改めて思いましたし、勉強させていただくことが多かったですね“と、振り返りました。

一方、広瀬さんも“洸平くんは洸平くんで、ふざけてるんですよ“と明かし、松下さんは“それは本当にやめて！ふざけてないから、僕は“と全否定。広瀬さんは“ちっちゃい声で、私にしか聞こえないような声で、ずっとボケ続けてくるんです。だけど、すごく器用で、セリフをやりとりしていて心地のいいリズム感を持っていて、すごく楽しかったですね“と、ベタ褒めで仲の良さを見せました。







また夫婦役を演じる中で、自身は感謝を口にするタイプか聞かれた松下さんは“僕は「ありがとう」と「ごめんなさい」だけで生きてます“とキッパリ。広瀬さんが“(自分は)言葉の変換が下手くそで。知ってる言葉が少なすぎて困っちゃうタイプなので気をつけようと思う“と語ると、松下さんは思い出したように“けっこう食事をご一緒することがあったんですけれども、僕の食べ方を見て「おじいちゃん？」って。ゆっくり丁寧に食べてるのに「おじいちゃん？」って“と、過去の広瀬さんとの会話に不満げな様子。







広瀬さんが笑いながら“「ハッシュタグ丁寧な暮らし」って感じがする“と明かすと、松下さんは“丁寧な暮らしぶりでいいじゃないですか。「おじいちゃん？」って“と再び抗議すると、広瀬さんは“ごめんなさい。いつもありがとう“と謝り、会場は笑いに包まれました。







【担当：芸能情報ステーション】