能登半島地震後、働き手が不足している能登地域で、短期間の隙間時間アルバイトを活用する動きが広がり始めている。

石川県七尾市のカキ養殖業「山口水産」は、能登の第１次産業で初めて隙間バイトのマッチングサービス「タイミー」を活用。被災した和倉温泉（七尾市）の旅館も臨時のホールスタッフの確保に利用するなどして、人手不足に対応している。（石塚人生）

季節労働

タイミー（東京）のサービスは、事業者が日時を指定して必要な人材をインターネットサイトで募り、登録した働き手は希望と合致した日時のみ働いて賃金を得る。雇用側が面接や選考をする必要がないのが特徴で、登録者数は全国で１１００万人以上に上る。

山口水産は今年３月、カキの表面を洗浄する作業員を募集。すぐに応募があり、２か月ほどで計７人を雇用した。取締役の山口翔太さん（３０）は「想像以上にすぐに人が来てくれて助かった」と喜ぶ。

秋から春にかけて出荷が本格化するカキの殻むきは、地元の主婦らの季節労働が主流で、同社も能登半島地震前は地元住民１０人ほどを雇っていた。だが、地震後は地域外への避難者や移住者が増えて４人しか集まらず、出荷を減らしたり、殻付きでの出荷を増やしたりして対応していた。

それでも、カキを洗浄する作業などの人手は足りず、学生時代に飲食店の隙間バイトをした経験があるという妻の敦子さん（２８）の話を聞いて、隙間バイトを募集したという。

不定期で継続

隙間バイトをきっかけに、不定期で働き続けてくれる人も見つかった。同市能登島地区の漁師、藤本亮さん（２２）は未明から早朝にかけて定置網漁に出ているが、日中は自由になることが多い。勤務先の了承を得てタイミーに登録し、見つけたのが山口水産だった。

現在は網の修理など陸上での仕事を担い「海の仕事は様々で、多くのことを学びたい」と貪欲だ。同社は９月以降も再び隙間バイトを募集し、様々な業務を手伝ってもらう予定だ。

県外から「被災地の役に立ちたい」

石川県と能登官民連携復興センター、タイミーは昨年１１月に連携協定を締結し、被災地での人手確保に力を入れている。

タイミーによると、能登地域６市町（輪島、珠洲、穴水、能登、七尾、志賀）では、今年４月までの５か月間の同社のサービスを利用した求人は、地震発生前の２０２３年１２月までの５か月間と比べ、約１・３倍に急増した。小売業（６１％）、旅館・ホテル（１４・４％）、飲食業（１０・６％）のほか、地震などに関連した不用品回収、焼酎製造など多種多様な募集があるという。

能登６市町に居住する働き手は全体の半数以下の４６％にとどまり、県外からの応募も目立つ。能登地域外に住む働き手１７人を対象とした調査では、観光や仕事などで訪れたのをきっかけに応募した人が７割に上った。

「被災地の役に立ちたい」「地域の復興を自分の目で確認したい」という応募理由も多く、継続的な復興支援にもつながっている。