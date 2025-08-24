加藤乃愛、復活ボブヘア姿披露「原点にして頂点」「最強」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】“徳川家康”の名で人気を集めるクリエイターの加藤乃愛が23日、自身のInstagramストーリーズを更新。ボブヘアスタイルの写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】人気インフルエンサー、復活ヘアスタイル
加藤は「ただいま〜ボブ」と新しいヘアスタイルを報告。頬に手を添えたポーズで、ミディアムヘアから短くカットされたボブヘアを披露した。
この投稿に、ファンからは「似合ってる」「可愛い」「原点にして頂点」「最強」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
