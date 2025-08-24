ロックバンド「怒髪天」が24日、公式SNSを更新。23日の横浜公演の客席で痴漢被害や迷惑行為が発生したとして声明を発表した。

怒髪天の公式SNSで「『怒髪天 presents BAKA CLASICO 2025 "昭和100年男呼唄 〜横浜編〜" 』8/23（土）F.A.D YOKOHAMA公演におきまして、公演終了後に複数のお客様より迷惑行為、痴漢行為の被害を受けたとのご報告を頂きました」と報告。

「Barカウンター付近で酩酊状態の方がおり、他の方がドリンク引換、並びにドリンク購入をすることが困難だった迷惑行為」ならびに「公演中、客席内にて痴漢行為の被害」があったことを伝えた。

その上で「迷惑行為、特に痴漢行為含めた犯罪行為に関しては決して許される行為ではありません。今後、迷惑行為、特に痴漢等犯罪行為の被害にあわれてしまった方、並びにそのような行為を見かけた方は公演中でも一切問題ございませんので、お近くのスタッフ、運営係員、会場スタッフ様等にお声がけください」と呼びかけ「怒髪天の公演におきましてそのような行為が特定された場合には、公演中であっても中断し厳正に対処致します」とした。

人気バンドの公演で痴漢被害などの迷惑行為が発生したとの報告が相次いでおり、今月1日にはロックバンド「Base Ball Bear」が7月31日に開催した大阪公演において、客席で痴漢被害が発生したことを発表。「加害者はその場から逃走しておりましたが、警察へ通報の上、対応を依頼致しました」と報告した。

また、V系メタルコアバンド「DEXCORE」は3日に公式Xなどを通じ「2025年8月2日に開催いたしました「DEXCORE Oneman Live Tour 2025 “WE WERE HERE”」 におきまして、ご来場されたお客様より、痴漢行為の被害が報告されました」と報告。「被害に遭われた方に対し、心よりお詫び申し上げます」としていた。

相次ぐ迷惑行為の報告。SNSには「怒髪天でも痴漢被害…最悪だ なんでライブにきてこういうことするやつがいるんだよ」「加害者は一生出禁になりますように。被害にあった人たちが今後も安心してライブに来れますように」「痴漢行為は絶対あかん」などの音楽ファンの怒りの声が多数、書き込まれていた。