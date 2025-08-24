女優の星野真里（44）の長女で、国の指定難病「先天性ミオパチー」と診断されたふうかちゃん（10）が30、31日に日本テレビで放送される夏恒例「24時間テレビ48ー愛は地球を救うー」（東京・両国国技館）に出演する。

2歳の時に先天性ミオパチーであると診断されたふうかちゃん。4歳から乗り始めた電動車いすを巧みに操作し自由に乗りこなしているが、それでも日々の生活は大人のサポートが必要。そんな彼女の夢は「子どもたちだけでお出かけ」すること。この夏、彼女の願いがかなう。

同行するのは幼稚園からの大親友、えまちゃんとつむぎほちゃん。一緒に過ごす時間が長いためか、親友2人は車いすの扱いも自然と学び、今では車いすの角度調整から、車いす専用の机の設置に至るまで、何でも習得している。「この3人がいれば大体のことはできる！」と豪語できるのも絶対の信頼があってのもの。今回は、そんな3人の絆を頼りに、母である星野も子どもたちだけのお出かけに賛成した。

ふうかちゃんだけでなく星野自身の挑戦でもあるこのお出かけ。星野は心配半分、子どもの成長にうれしさ半分で、ふうかちゃんたちの様子を水卜麻美アナウンサーと共にモニターで見守る。向かう先は原宿・新大保・お台場。狭い通路や入り口の段差、急こう配の長い階段など難所が続々。初めての挑戦、3人の絆で乗り切れるのか…！？