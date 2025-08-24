»³²¼Ã£Ïº¡¢¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ù¼çÂê²Î¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥ÚISLAND¡×ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¡¡¥¸¥ã¥±¼Ì¤â¸ø³«
¡¡»³²¼Ã£Ïº¤¬¡¢¿·¶Ê¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥ÚISLAND¡×¤ò9·î4Æü¤ËÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û»³²¼Ã£Ïº¡¢Netflix¥·¥êー¥º¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥ÚISLAND¡×¥¢ー¥È¥ïー¥¯¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢9·î4Æü¤è¤êÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëNetflix¥·¥êー¥º¡Ø¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡Ù¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¡Ê5～8ÏÃ¡¢Á´4ÏÃ¡Ë¤Î¼çÂê²Î¡£¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÎÀ¤³¦ÆÈÀêÇÛ¿®³«»ÏÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¼çÂê²Î¤âÆ±Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î¤¿¤á¤Ë»³²¼¤¬¿·¤¿¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê²ÎÀ¼¤È¥á¥í¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¤Î¡¢¿´¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ª¤ò¤âÌþ¤¹¤è¤¦¤Ê¥Ïー¥È¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¤Ê¥Ê¥ó¥Ðー¤À¡£ËÜ¥¢¥Ë¥á¤Î1ÏÃ～4ÏÃ¤Î¼çÂê²Î¤ÏÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤¬Ã´Åö¤·¡¢¡Ö·¯¤Îµï¾ì½ê (Have a Good Time Here)¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃÝÆâ¤«¤é¥Ð¥È¥ó¤ò¼õ¤±¼è¤ë·Á¤Ç»³²¼¤¬¿·¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ë²Ú¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÏËÜÆü8·î24Æü¤è¤ê¥×¥ì¥ªー¥Àー¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿²Ä°¦¤¤¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤âÆ±»þ¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë