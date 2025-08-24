Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡×¡¡¸µÁ´ÊÆ¥Æ¥Ë¥¹½÷²¦¤¬¾å°Ì¤Ø¼«¿®
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´ÊÆ¥ª¡¼¥×¥ó¡Ê24Æü³«Ëë¡Ë¤Ç½÷»Ò¥·¥ó¥°¥ë¥¹2ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¸µÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î27ºÐ¡¢Âçºä¤Ê¤ª¤ß¡Ê¥Õ¥ê¡¼¡Ë¤¬23Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡ÖÄ´»Ò¤Ï¤«¤Ê¤ê¤¤¤¤¡£Îý½¬¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢½Ð»º¤«¤éÉüµ¢¸å¤Ï3²óÀï»ß¤Þ¤ê¤Î»ÍÂçÂç²ñ¤Ç¤Î¾å°Ì¿Ê½Ð¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡7·î²¼½Ü¤Ë¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥à¥é¥È¥°¥ë»á¤È¤Î¥³¡¼¥Á´Ø·¸²ò¾Ã¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¡¢¥¤¥¬¡¦¥·¥Õ¥£¥ª¥ó¥Æ¥¯¡Ê¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¡Ë¤¬»Õ»ö¤·¤¿¥È¥Þ¥·¥å¡¦¥Ó¥¯¥È¥í¥Õ¥¹¥»á¤È»î¸³Åª¤ËÁÈ¤ó¤À¡£
¡¡º£Âç²ñ¤ÏÂè23¥·¡¼¥É¤È¤Ê¤ê¡¢26Æü¸á¸å7»þ¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¸áÁ°8»þ¡Ë³«»ÏÍ½Äê¤Î1²óÀï¤Ç¥Ò¥ê¡¼¥È¡¦¥ß¥Í¥ó¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£