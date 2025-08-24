山下達郎が『ポケモン』の優しい世界を唄う…新曲「オノマトペISLAND」の配信スタートが決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山下達郎の新曲「オノマトペISLAND」が、9月4日から配信されることが決定した。この曲は同日配信がスタートするNetflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソードの主題歌となっている。

■山下達郎がポケモンのために新曲を書き下ろし

「オノマトペISLAND」は、Netflixにて世界独占配信されるポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーション『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5～8話の全4話）の主題歌となっている。

『ポケモンコンシェルジュ』は、ポケモンたちがお客さまとして訪れる南の島”ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュとして働くハル（CV：のん）と相棒のコダックが、ポケモンたちと触れ合いながら成長していく温かな物語。2023年の12月に1～4話が配信され、大きな話題を呼んだが、今回はそれに続く新エピソードとなる。

「オノマトペISLAND」は本作のために山下達郎が新たに書き下ろしをした楽曲で、晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心だけでなく耳をも癒すようなハートウォーミングなナンバーとなっている。

『ポケモンコンシェルジュ』の1話～4話の主題歌は竹内まりやが担当し、「君の居場所（Have a Good Time Here）」を書き下ろしていたが、竹内まりやからバトンを受け取る形で山下達郎が主題歌を担当、新エピソードに華を添えた形だ。

「オノマトペISLAND」は本日8/24(日)よりプレオーダーがスタート。同時に公開された「ポケモンコンシェルジュ」の世界観に合わせた可愛いアートワークにも注目だ。

■山下達郎コメント

■『ポケモンコンシェルジュ』予告編

■リリース情報

2025.09.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「オノマトペISLAND」

■配信情報

Netflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』

09/04（木）より世界独占配信

監督：小川育（ドワーフ）

脚本：土城温美

コンセプトアート／キャラクターデザイン：上杉忠弘

制作：ドワーフスタジオ (株)FIELD MANAGEMENT EXPAND

声の出演：のん（ハル）、ファイルーズあい（アリサ）、奥野瑛太（タイラ）、竹村叔子（ワタナベ）、町田啓太（ケント）、山路和弘（ダン）

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

■関連リンク

『ポケモンコンシェルジュ』作品ページ

http://netflix.com/pokemonconcierge

山下達郎 OFFICIAL SITE

https://www.tatsuro.co.jp/

山下達郎「オノマトペISLAND」プレオーダー/事前予約

https://tatsuroyamashita.lnk.to/ONMTPISLNDPu/itunes