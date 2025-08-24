スーパーライト級6回戦

ボクシングの衝撃的なKOに注目が集まっている。22日（日本時間23日）、アメリカのフロリダ州オーランドで行われたスーパーライト級6回戦。相手の意識が飛ぶほどの強烈なパンチに海外ファンからは「銃声のような音がしたぞ」と驚愕する声が上がった。

強烈な一撃だ。2回、ペドロ・ダ・シウバ（ブラジル）は両手をだらりと下げながら相手のレニー・ビアモンテ（キューバ）を凝視。左のジャブで牽制したかと思われた直後、少しかがみながら強烈な右フックを顔面に着弾させた。

ビアモンテはうつ伏せでリング上に崩れ落ち、立ち上がることが出来ず。意識を失ったようですぐさま試合はストップ。会場が騒然とする中、KO勝利したシウバは大声で雄たけびを上げた。

米国のスポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xが実際の動画を公開。文面で「なんてノックアウトだ！！ ペドロ・ダ・シルバがレニー・ビアモンテを眠らせた！」とつづった。海外ファンからは驚愕した様子の声が上がっている。

「銃声のような音がしたぞ」

「なんてこった……」

「今まで見た中で最も速いパンチだ」

「狂っている！」

「残酷だ！」

「年間最優秀KOだ」

他にも「彼は全く動いていないぞ」「あの男が大丈夫なことを祈るよ」などとビアモンテの無事を願う声もあった。



（THE ANSWER編集部）