KO勝ちし雄たけびを上げるペドロ・ダ・シウバ （画像はプロモート会社「Most Valuable Promotions」公式Xのスクリーンショット）

写真拡大

スーパーライト級6回戦

　ボクシングの衝撃的なKOに注目が集まっている。22日（日本時間23日）、アメリカのフロリダ州オーランドで行われたスーパーライト級6回戦。相手の意識が飛ぶほどの強烈なパンチに海外ファンからは「銃声のような音がしたぞ」と驚愕する声が上がった。

　強烈な一撃だ。2回、ペドロ・ダ・シウバ（ブラジル）は両手をだらりと下げながら相手のレニー・ビアモンテ（キューバ）を凝視。左のジャブで牽制したかと思われた直後、少しかがみながら強烈な右フックを顔面に着弾させた。

　ビアモンテはうつ伏せでリング上に崩れ落ち、立ち上がることが出来ず。意識を失ったようですぐさま試合はストップ。会場が騒然とする中、KO勝利したシウバは大声で雄たけびを上げた。

　米国のスポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xが実際の動画を公開。文面で「なんてノックアウトだ！！　ペドロ・ダ・シルバがレニー・ビアモンテを眠らせた！」とつづった。海外ファンからは驚愕した様子の声が上がっている。

「銃声のような音がしたぞ」
「なんてこった……」
「今まで見た中で最も速いパンチだ」
「狂っている！」
「残酷だ！」
「年間最優秀KOだ」

　他にも「彼は全く動いていないぞ」「あの男が大丈夫なことを祈るよ」などとビアモンテの無事を願う声もあった。

（THE ANSWER編集部）