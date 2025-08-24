「ノジマTリーグ 2025-2026シーズン」は24日、神奈川県の平塚総合体育館にて木下アビエル神奈川と日本生命レッドエルフの試合が行われる。試合前に両チームのオーダーが発表されている。

■前日はニッペMにVMで勝利

ホームでの開幕2連戦を迎えているKA神奈川は、前日の日本ペイントマレッツ戦ではビクトリーマッチの末に3ー2で今季初勝利を飾った。

「ヨーロッパ・スマッシュ2025」に出場していた張本美和が2試合連続でメンバーから外れたなか、発表されたオーダーでは長粼美柚が復帰。チャン・ルイと第1マッチでダブルスを組み笹尾明日香、麻生麗名ペアと対戦。前日にビクトリーマッチで勝利した平野美宇が第2マッチのシングルスで昨シーズンのレギュラーシーズンMVPである笹尾と対峙する。

第3マッチではカットマンの牛嶋星羅が中国選手のハン・シキと、第4マッチでは長粼が赤江夏星とそれぞれシングルスを戦う。ホーム2連戦目を迎えるKA神奈川が、実力者を揃える日本生命相手に勝利し連勝を飾れるか。