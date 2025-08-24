CATレディース最終日

女子ゴルフの国内ツアー・CATレディース最終日が24日、神奈川県の大箱根CC（6652ヤード、パー72）で開催された。2位と1打差の首位から出た櫻井心那（ニトリ）が3バーディー、3ボギーの72で回り、通算9アンダーで通算5勝目を挙げた。最終ホールで6人が並んだ大混戦を制しての2年ぶりの栄冠。優勝から遠のいた日々を「思い返してみると短かった」と涙ながらに振り返った。

3番パー3で1打落とし、8アンダーで木戸愛と並んだ櫻井。しかし、4番、5番で連続バーディーを奪い、再び単独首位に立った。しかし、8番パー4でボギーを叩くと、後半はなかなかスコアを伸ばせず。16番パー4でも1打落とし、この時点で8アンダーで6人が並ぶ大混戦となった。最終18番、パーで終わった木戸に対し、櫻井がバーディーを決めて決着。歓喜の涙を浮かべた。

21歳の櫻井は、2023年10月の富士通レディース以来の5勝目。19歳だった2023年6月の資生堂レディスで初優勝を飾ると、1年で一気に4勝を挙げた。しかし、そこからなかなか優勝に届かず。中継したBSフジでのインタビューでは「期待もあったが、結果が出ない日が続いた。長いなと感じていた。でも、今日優勝できて思い返してみると、短かったな、と思います」と涙ながらに語った。



