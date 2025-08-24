星野真里、難病公表の10歳娘が親友と初めての大冒険 原宿・新大久保・お台場へ
日本テレビ系『24時間テレビ48』（8月30日、31日）の豪華企画が24日、発表された。俳優・星野真里の娘・ふうかちゃん（10）は先天性ミオパチーという難病のため、大人のサポートが必要な毎日を送っている。今回は、そんな毎日から一転、子どもしかいない空間で原宿・新大久保・お台場を大散策する。
【写真】星野真里の10歳娘が親友と初めての大冒険
昨年9月、星野はふうかちゃんのインスタグラムを開設し、自身の娘が先天性ミオパチーであることを公表。先天性ミオパチーとは、生まれつき筋肉の力が弱くなる、遺伝性の病気。ふうかちゃんの場合は、生後3ヶ月〜4ヶ月になってもが据わらず、2歳のときに先天性ミオパチーであると診断された。それからは、夫で元アナウンサーの高野貴裕氏と協力し、親としてできることを模索する毎日。福祉制度をくまなく調べ、社会福祉士の資格も取得した。今回の企画では、心配半分・子どもの成長にうれしさ半分で、ふうかちゃんたちの様子を水卜麻美アナウンサーと共にモニターで見守る。
4歳から乗り始めた電動車いす。今では巧みに操作し、自由自在に乗りこなしている。それでも日々の生活では、大人のサポートが必要で、なかなか子どもだけでお出かけする機会がなかった。以前から子どもだけのお出かけを頻繁におねだりしていたものの、星野からは、やはり心配だと、なかなか許してもらえない。それでも、ふうかちゃんが諦めなかった背景には、幼稚園からの大親友の2人がいる。
ふうかちゃんの大親友、えまちゃんとつむぎほちゃんとは、とあるけんかをきっかけに大親友となった。障がいの壁なんてみじんも感じさせず、等身大で接してくれる2人に、ふうかちゃんは大きな信頼を置いている。えまちゃんとつむぎほちゃんも、大好きなキャラクターや漫画の話で盛り上がれるふうかちゃんが大好き。一緒に過ごす時間が長いためか、親友2人は車いすの扱いも自然と学び、今では車いすの角度調整から、車いす専用の机の設置に至るまで、何でも習得している。「この3人がいれば大体のことはできる！」そう豪語できるのも絶対の信頼があってのもの。今回は、そんな3人の絆を頼りに、母である星野も子どもたちだけのお出かけに賛成した。ふうかちゃんだけでなく、星野自身の挑戦でもある、このお出かけ。向かう先は、原宿・新大保・お台場となる。
ふうかちゃん、えまちゃん、つむぎほちゃんが口を揃えて楽しみだと語った原宿。カラフルでかわいい雑貨や、ふわふわのスクイーズなど、大好きなものがたくさん！心ゆくまで堪能したいところだが、原宿といえば、所狭しと並ぶ店舗。狭い通路や入り口の段差をどうクリアしていくのか。韓国雑貨を取り扱うお店が多い新大久保。ここでは、自分の好きなパーツを組み合わせながら、人形型のワッペンをデコレーションできる韓国ワッペンのお店へ。だが、店内入り口には急勾配の長い階段が。さすがに、えまちゃんとつむぎほちゃん2人では持ち上げることができない。こんな時、3人はどう対応するのか。
大の動物好きのふうかちゃん。いつもならかがむことができず、触ることが難しい小さな犬とも触れ合う。店内には動物の餌が入ったガチャガチャが。やってみたいけれど、筋力が弱いふうかちゃんにとって、ガチャガチャのハンドルを回すことは、大きな挑戦。やってみるのか、諦めるのか。
【写真】星野真里の10歳娘が親友と初めての大冒険
昨年9月、星野はふうかちゃんのインスタグラムを開設し、自身の娘が先天性ミオパチーであることを公表。先天性ミオパチーとは、生まれつき筋肉の力が弱くなる、遺伝性の病気。ふうかちゃんの場合は、生後3ヶ月〜4ヶ月になってもが据わらず、2歳のときに先天性ミオパチーであると診断された。それからは、夫で元アナウンサーの高野貴裕氏と協力し、親としてできることを模索する毎日。福祉制度をくまなく調べ、社会福祉士の資格も取得した。今回の企画では、心配半分・子どもの成長にうれしさ半分で、ふうかちゃんたちの様子を水卜麻美アナウンサーと共にモニターで見守る。
ふうかちゃんの大親友、えまちゃんとつむぎほちゃんとは、とあるけんかをきっかけに大親友となった。障がいの壁なんてみじんも感じさせず、等身大で接してくれる2人に、ふうかちゃんは大きな信頼を置いている。えまちゃんとつむぎほちゃんも、大好きなキャラクターや漫画の話で盛り上がれるふうかちゃんが大好き。一緒に過ごす時間が長いためか、親友2人は車いすの扱いも自然と学び、今では車いすの角度調整から、車いす専用の机の設置に至るまで、何でも習得している。「この3人がいれば大体のことはできる！」そう豪語できるのも絶対の信頼があってのもの。今回は、そんな3人の絆を頼りに、母である星野も子どもたちだけのお出かけに賛成した。ふうかちゃんだけでなく、星野自身の挑戦でもある、このお出かけ。向かう先は、原宿・新大保・お台場となる。
ふうかちゃん、えまちゃん、つむぎほちゃんが口を揃えて楽しみだと語った原宿。カラフルでかわいい雑貨や、ふわふわのスクイーズなど、大好きなものがたくさん！心ゆくまで堪能したいところだが、原宿といえば、所狭しと並ぶ店舗。狭い通路や入り口の段差をどうクリアしていくのか。韓国雑貨を取り扱うお店が多い新大久保。ここでは、自分の好きなパーツを組み合わせながら、人形型のワッペンをデコレーションできる韓国ワッペンのお店へ。だが、店内入り口には急勾配の長い階段が。さすがに、えまちゃんとつむぎほちゃん2人では持ち上げることができない。こんな時、3人はどう対応するのか。
大の動物好きのふうかちゃん。いつもならかがむことができず、触ることが難しい小さな犬とも触れ合う。店内には動物の餌が入ったガチャガチャが。やってみたいけれど、筋力が弱いふうかちゃんにとって、ガチャガチャのハンドルを回すことは、大きな挑戦。やってみるのか、諦めるのか。