山下達郎、新曲「オノマトペISLAND」9月4日配信決定 Netflix『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード主題歌
山下達郎の新曲「オノマトペISLAND」が9月4日に配信リリースされることが決定した。
【画像】かわいい…！『ポケモンコンシェルジュ』新エピソード キービジュアル
「オノマトペISLAND」は、ポケモンの完全新作ストップモーション・アニメーションとなるNetflixシリーズ『ポケモンコンシェルジュ』の新エピソード（5〜8話／全4話）の主題歌。新エピソードは9月4日よりNetflixで世界独占配信される予定で、主題歌も同日にリリースされる。
『ポケモンコンシェルジュ』は、南の島“ポケモンリゾート”を舞台に、新米コンシェルジュのハル（声：のん）と相棒のコダックが、ポケモンたちとの交流を通して成長していく物語。2023年12月に配信された1〜4話は話題を呼び、今回はそれに続く新作エピソードとなる。
「オノマトペISLAND」は山下による書き下ろし楽曲で、晴れやかな歌声とメロディが特徴の、心と耳を癒すハートウォーミングなナンバー。前エピソードの主題歌「君の居場所 (Have a Good Time Here)」は、妻である竹内まりやが担当しており、今作では竹内からバトンを受け取る形で山下が主題歌を務める。
なお、きょう24日からプレオーダーが開始。作品世界に合わせたジャケットも公開されている。
■山下達郎 コメント
ポケモンと、ドワーフスタジオのコラボを、Netflixで、という、
素晴らしい企画に参加させていただき、ありがとうございました。
1日に1チーム4秒、8チームでもやっと30秒という、
とてつもない労力が費やされた映像に応えられるような作品をと、
がんばって作りました。私にとってのポケモンのイメージは、オノマトペという一語に集約されます。
不安な時代を少しでも明るく、という願いを込めて。
