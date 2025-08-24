「それ可愛い！」褒められそう♡【studio CLIP】大人が鞄に付けたい♡「チャーム & キーホルダー」

今おしゃれさんの間では、チャームやキーホルダーで鞄をアレンジする“ジャラ付け”が大人気。そこで今回は、大人が付けやすい【studio CLIP（スタディオクリップ）】のチャーム & キーホルダーをピックアップ！ ポップなデザインや色味で、コーデのアクセントにもなりそう。カラフルなグッズで鞄を可愛くカスタムすれば、お出かけがもっと楽しくなるかも。

遊び心をプラスするキューブ型キーホルダー

【studio CLIP】「マジックキューブ」\495（税込）

コロンとした立体パズル型の遊べるキーホルダー。実際に動かすことができるので、自分好みの配色にカスタムするのも楽しそうです。爽やかでポップなストライプ柄のほかに、国旗をイメージしたフラッグ柄もラインナップ。カラフルなデザインだから、シンプルな鞄のアクセントにも。イロチ買いしてジャラ付けするのもおすすめです。

カラフルPOPなアニマルキーホルダー

【studio CLIP】「イヌネコキーチャーム」\990（税込）

カラフルなアニマルモチーフが目を引くポップなキーホルダー。この他にもポーズ違い・色違いの猫と犬のバリエーションがあり、、思わず迷ってしまいそうです。オレンジやイエローといった爽やかなカラーがコーデのワンポイントになる予感。普段使う鞄はもちろん、アウトドアやフェスなどイベント時の目印としても活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M