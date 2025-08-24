◇ベルギー1部第5節 シントトロイデン 2―0 ワーレゲム（2025年8月23日 ベルギー・ワーレゲム）

シントトロイデンが日本選手2人のゴールで暫定首位に浮上した。

第4節を終えて2位と好調のチームは敵地で11位ワーレゲムと対戦。後半7分に相手選手の退場で数的優位に立った中、後半27分にMF山本理仁が右寄りの位置から左足でニアサイドを打ち抜く先制弾。加入3季目の初ゴールでリードをもたらした。さらに途中出場のFW後藤啓介が同36分にデビューから2戦連発となるダメ押し弾。左後方のMF伊藤涼太郎からパスを受け、ショートバウンドを右足ダイレクトで押し込んだ。

開幕から5試合連続先発で前節のアシストに続き、ゴールを決めた山本は「入ったか入ってないか、よく見えませんでしたけど、ムチャクチャうれしかったです」と満足げ。事前の分析で相手GKがファーに動くという情報があった中で「ファーを見せて（DFの）股下を抜いて相手の意表を突けたかな」と振り返った。チームは3連勝で4勝1分けとして暫定ながら首位に浮上。「このまま突き進んでいきたい」と力を込めた。

山本に加え、GK小久保玲央ブライアンとDF畑大雅がフル出場。伊藤はFW松沢海斗と交代で後半アディショナルタイムに退き、DF谷口彰悟は後半42分から出場した。