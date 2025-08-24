「嵐」の櫻井翔（43）が23日放送の日本テレビ系「with MUSIC」（土曜後10・00）に出演。メンバーとの楽屋の過ごし方を明かした。

この日スタジオには、男性ヒップホップグループ「RIP SLYME（リップスライム）」が登場。グループにゆかりのある芸能人たちから「質問とメッセージ」が寄せられる中、櫻井もVTR出演。

スタッフからRIP SLYMEとの関係を問われると「いや、ただのファンです」と苦笑しつつ、「RIP SLYMEのみなさんは楽屋でどんな過ごし方をしてますか？」と素朴な質問を投げかけた。

RIP SLYMEは今年4月、「メジャーデビュー25周年の記念日である2026年3月22日までの約1年間、RYO-Z、ILMARI、PES、SU、FUMIYAのオリジナルメンバー5人で再び活動を行うこととなりました」と5人体制での活動再開を発表した。

櫻井は自身の質問の意図について「僕ら（嵐）もそうなんですけど、メンバー全員がそろって、しかも活動期間がある程度決まっている中での過ごし方って、1日1日が特別だと思うんです。だから、そういう時間をどう過ごしているのか気になる」と質問の意図を説明。

続けて「ちょうど昨日、僕ら（嵐）も5人そろってファンクラブの撮影をしたんですけど。しゃべってましたね、ずっと。ニノとしゃべってるときもあれば、相葉くんとしゃべったり。5人でずっとっていうのはないんですけど、それぞれがそれぞれの会話をしてるっていう…」と和やかな楽屋の様子を明かしていた。