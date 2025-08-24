¥¢¥Ã¥³¡¡°ËÅì»ÔÄ¹¤ÎÂÐ±þ¤Ë¡ÖÃ¯¤«²¿¤«¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄÁ´ÉôÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡×¾¡Ëó½£ÏÂ¡Ö·ë²Ì¤Ï99¥Ñ¡¼¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍËÁ°11¡¦45¡Ë¤Ë½Ð±é¡£³ØÎòº¾¾Î¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡Ê55¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ï³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼Ç¤¡¢½ÐÄ¾¤·Áª¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µÞÅ¾Â³Åê¤òÀë¸À¡£13Æü¤Ë½ÐÆ¬¤·¤¿ÆÃÊÌ°Ñ¡ÊÉ´¾ò°Ñ¡Ë¤Î¾Ú¿Í¿ÒÌä¤Ç¤Ï¡¢Æ±¤¸Åú¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡µÄÄ¹¡¢ÉûµÄÄ¹¤Ø¤ÎÂ´¶È¾Ú½ñ¥Á¥é¸«¤»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÊóÆ»¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¥é¸«¤»¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÈÝÄê¡£¡ÖÌó19.2ÉÃ¤Û¤É¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Èµ²±¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢19.2ÉÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²ñÏÃ¤ÎÏ¿²»¤ÎÊý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¤Ç·×¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Ï¿²»¥Ç¡¼¥¿¤ò¸ø³«¤¹¤ë½àÈ÷¤¬¤¢¤ë¤È¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢19Æü¤Ë¤Ï¡Öº£¸å¸¡»¡¡¦·Ù»¡¤ÎÊý¤Î¹ðÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¸ø³«¤Ïº¹¤·¹µ¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¸ø³«¤ò¸«Á÷¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤ÎÊóÆ»¤ò¼õ¤±»ÔÌ±¤ÏÍ»Ö¤Ë¤è¤ë¼¿¦¤òµá¤á¤ë½ðÌ¾³èÆ°¤ò¹Ô¤¤¡¢22Æü»þÅÀ¤Ç5000É®°Ê¾å¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¤³¤ÎÈà½÷¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢ÅÄµ×ÊÝ¤µ¤ó¤â¡¢Ã¯¤«¤¬²¿¤«¸À¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Í¡£¤â¤¦¤À¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ë²¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤è¡£¤³¤ó¤Ê¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾¡Ëó½£ÏÂ¤¬¡Ö¤â¤¦·ë²Ì¤Ï99¥Ñ¡¼½Ð¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×¤ÈÆ±Ä´¤·¤¿¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¡¢Âç³ØÂ¦¤âÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¸À¤¦¤·¡¢ËÜ¿Í¤âÂ´¶È¤Ï¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡©¤Ç¡¢·ë¹½19ÉÃ¤Ê¤ó¤ÆÈ¯À¸Îý½¬¤¹¤ë»þ¤Ë³ä¤È20ÉÃÃ±°Ì¤Ç¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢Ä¹¤¤¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¸«¤»¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤â¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«Á´ÉôÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÊÛ¸î»Î¤µ¤ó¤âºÇ¶á½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¾¡Ëó¤Ï¡Ö¤Þ¤À»ÔÄ¹¤À¤«¤é¡¢»ÔÄ¹¤ÎºÇ½é¤Î¿´¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤Ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤³¤Î³¹¤ò¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬º£¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤Î½ðÌ¾¤ò¤Á¤ã¤ó¤ÈÌÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÏÂÅÄ¤¬¡Ö·ë²Ì¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤Î¿Í¤â»Å»ö¤¬¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤»¤Ð¡¢¡Ö³¹¤Î¿Í¤¬Ê¸¶ç¸À¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ê¤é¤¤¤¤¤±¤É¡¢¡Ê½ÉÇñ¤äÂÚºß¤ò¡Ë¥¥ã¥ó¥»¥ë¤È¤«¿Í¤¬¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¦¤ì¤·ÎÞ¤Î¤¿¤á¤Ë»ÔÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Èá¤·¤¤ÎÞ¤ò³¹¤Î¿Í¤ËÎ®¤µ¤»¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¾¡Ëó¡£
¡¡ÏÂÅÄ¤Ï°ËÅì»Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¡×¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£