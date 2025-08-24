長毛が似合っているワンコがサマーカットをしてみたら、まるで別犬のような姿になって…？衝撃のビフォーアフターが話題になり、投稿は記事執筆時点で1万9000回再生を突破。「可愛い」「めっちゃ似合ってる」「ぬいぐるみみたい」といった声が寄せられています。

【動画：『暑いし、いつもより気持ち短めで』と犬のカットをオーダーした結果…】

長毛が似合うワンコ

TikTokアカウント「moro_pome」に投稿されたのは、ポメラニアンの「モロ」ちゃんのトリミング前後の姿です。

モロちゃんはキツネのようなシュッとしたお顔立ちと、ふわふわした長い毛のバランスが絶妙で愛くるしい女の子。

お母さんが「モロちゃんは毛が長い方が似合うから、短く切らんといて」と希望し、投稿者さんも同じ意見だったので、トリミングの際も毛先だけカットして、毛が長い状態をキープしていたのだとか。

トリミングで別犬のような姿に…！

最初は今回のトリミングでも、いつも通り毛先を揃えるだけにしようと思っていた投稿者さん。しかし夏真っただ中で暑い日が続いていたため、モロちゃんが少しでも快適に過ごせることを願って、「いつもより気持ち短めで」とオーダーしてみたそうです。

そしてトリミングを終えたモロちゃんが、どんな姿になっていたのかというと…？

なんと想像していた以上に毛が短くなり、投稿者さんが「誰えぇ～！？」と衝撃を受けるほど見た目が変わっていたとか。

まさかサマーカットにしただけで、別犬のような姿になってしまうとは…！

毛が短くなっても可愛すぎる

もとはキツネっぽさがあったモロちゃんですが、お顔周りも体も毛がスッキリと短くなったことで丸みを帯びたフォルムに変わり、今はまるで小さなクマのよう。

その愛嬌たっぷりの姿を見ているうちに、「これはこれで可愛い」と投稿者さんもメロメロに。モロちゃんは素材が良いので、どんなカットスタイルでも似合ってしまうようですね！

この投稿には「どっちも可愛い」「短いの似合う！」「大成功すぎ！」「どんなカットされても可愛い子は可愛いと証明された」といったコメントが寄せられ、モロちゃんのビフォーアフターが多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

モロちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「moro_pome」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「moro_pome」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。