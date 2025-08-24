お兄ちゃんのことが大好きなわんこでしたが、結婚を機に家を出ることになりました。3年後の行動が泣けると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で145万9000回再生を突破し、「心底愛おしい」「やはりワンコの愛って尊い」「最高のお出迎えですね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：お兄ちゃんが結婚、実家を出てから3年が経過→寂しがる犬の『切なくて愛おしい行動』】

お兄ちゃんが実家を出て3年

Instagramアカウント「haru_haruchanko」の投稿主さんの家には、「はる」ちゃんという柴犬さんが暮らしています。はるちゃんは、一緒に暮らすお兄ちゃんが大好きだったそう。しかし、成長したお兄ちゃんは結婚して家を出てしまいました。

お兄ちゃんははるちゃんのためにたびたび帰省してくれるそう。そのたびに、一緒に遊んだり、なでてもらったり、温かな時間を過ごすといいます。しかし、はるちゃんは今でもお兄ちゃんへの気持ちが溢れて止まらなくなることがあるのだそうです。

切ない光景に涙が止まらない

帰省したお兄ちゃんが帰るとき、はるちゃんはとっても寂しそうな顔をするのだといいます。上目遣いでお兄ちゃんを見上げる姿は、今にも泣きだしそうなほど…。あまりに切ない表情に、見ている方まで胸が締め付けられます。

また、お兄ちゃんがいないときでさえ、お兄ちゃんに会いたくて窓の外を眺めているときがあるそうです。じっと待つ後ろ姿は、確かに物思いにふけっているよう。お兄ちゃんが扉を開けるのを、今か今かと待っているのかもしれません。

全身全霊でお出迎え

そんなはるちゃんの気持ちが一番爆発するのは、お兄ちゃんが帰ってきた瞬間だといいます。興奮した表情で立ち上がり、ぴょんぴょん飛び跳ねるのだとか。これまでの寂しさを晴らすように、大歓迎するそうです。

はるちゃんの健気な姿をいつも近くで見ている投稿主さんは、「犬と過ごせる時間は少ないからこそ、1分1秒でも大切にしたい」と感じているのだとか。人間よりもずっと早いスピードで生きるわんこたちに、私たち人間も充分に応えてあげたいものですね。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「表情を見ただけでも涙が溢れます」「ほんとワンちゃんは頭いいし感情が人間以上」「ただただ可愛すぎます」などさまざまなコメントが寄せられました。

Instagramアカウント「haru_haruchanko」には、はるちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「haru_haruchanko」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。