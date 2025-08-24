パンサー尾形、妻との貴重な夫婦肩組み2ショットが話題「ちょっと照れてる2人です」
【モデルプレス＝2025/08/24】お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが8月23日、自身のInstagramを更新。夫婦2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】48歳吉本芸人、妻とのレアな2ショット
あいさんは「高円寺阿波踊り1日目ありがとうございました」と阿波踊りへの参加を報告し、「夫婦で写真撮るのなんてほぼこの日くらいだから、これまた貴重な一枚」と夫婦写真を公開。「ツーショ写真で、ちょっと照れてる2人です」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「レアな2ショット」「微笑ましい」「お疲れ様でした」「仲良し夫婦」「素敵な写真」「貴重なショット」「身長差も良い」といったコメントが寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳吉本芸人、妻とのレアな2ショット
◆パンサー尾形、夫婦2ショットが話題
あいさんは「高円寺阿波踊り1日目ありがとうございました」と阿波踊りへの参加を報告し、「夫婦で写真撮るのなんてほぼこの日くらいだから、これまた貴重な一枚」と夫婦写真を公開。「ツーショ写真で、ちょっと照れてる2人です」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「レアな2ショット」「微笑ましい」「お疲れ様でした」「仲良し夫婦」「素敵な写真」「貴重なショット」「身長差も良い」といったコメントが寄せられている。
尾形とあいさんは、2017年3月9日に結婚。翌年3月3日に長女が誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】