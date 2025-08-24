Photo: Ena Miura

想像以上に生活の中に溶け込んでます。

耳栓ってもっと無骨で味気ないイメージだったんですが、「Loop Quiet」は“静けさを選ぶ道具”のような感じでした。

＊こちらの記事は、すでに販売終了している「Loop Quiet」のレビューです。現在は、アップデートされた現行モデル「Loop Quiet 2」が販売されています。「

しっかりフィット、だけど軽い

Photo: Ena Miura

Loopの大きな特徴は、このアイコニックな“リング”。ただのデザインじゃなくて、これが装着のしやすさと安定感に効いてるんです。そして素材は柔らかく、長時間つけていても疲れにくい。

特にQuietは完全な遮音寄りモデルで、最大24dBのノイズ低減を実現しています（現行モデルのLoop Quiet 2も、ノイズ低減レベルは同じ）。

聴覚を守るためにも

近年イヤホンやヘッドホンの長時間＆大音量使用による難聴が問題となっています。でも電車や周囲の音がうるさい時にはイヤホンをつけたくなりますよね。そんな時にLoop Quietという選択肢が増えたことで手軽にうるさい音をカットでき、外出時のイヤホンの充電を気にすることもなくなりました。

私はノイズキャンセリングした上で周囲の音をかき消すために音楽を聴きたくなってしまっていたのですが、Loop Quietに切り替えてからは「音を遮断するだけ」という選択肢ができたのが大きな変化でした。

耳を休ませつつ、集中したいときや移動中に静けさを確保できる。結果的に聴覚を守る時間が増えた気がしています。

一年使ってみての耐久性は？

Photo: Ena Miura

一年間、ほぼ毎日使っています。

ケースについているシリコン紐だけキーホルダーの金属のせいかかなり汚れてしまいましたが、本体素材の劣化はそこまで感じられません。

ときどきシリコンやケースの隙間に細かいホコリやゴミが付きますが、気がついた時に綿棒で掃除したりすればOKなので、お手入れがラクなのもうれしいところです。