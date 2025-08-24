NPB（日本野球機構）は24日の公示を発表。楽天は松井友飛投手と宮森智志投手を登録し、今野龍太投手と柴田大地投手を抹消しました。

松井投手は7月30日以来の再昇格。今季は1試合の先発含む13試合に登板し、1勝3敗、防御率6.00をマークしています。抹消後はファームでも失点する場面も見られましたが、この日再昇格となりました。同じく昇格となった宮森投手は、1軍の9試合にリリーフ登板。1勝0敗で防御率10.64としています。ファームでも27登板で防御率4.82をマークしています。

一方、抹消された今野投手は、今季41試合に登板。前日のオリックス戦では2回に迎えた無死満塁のピンチで2番手として登板すると、犠牲フライでの1失点のみに抑えます。その後も3回を無失点に抑え、直後にチームが勝ち越し。1点リードで迎えた4回には同点打を浴び、さらに2アウト満塁のピンチを招き降板となっていました。

同じく抹消となった柴田投手は、今野投手に続いて3番手で前日オリックス戦に登板。2アウト満塁から押し出しの四球を与えましたが、その後は2者連続三振を奪うなど、1と1/3回を投げ、被安打0、奪三振3、与四球2、無失点という成績でした。