元宝塚歌劇団花組トップスターで女優の真飛聖（48）が、24日までに自身のインスタグラムを更新。涼しげな浴衣姿を披露した。

真飛は「昨日のぽかぽか ご覧いただいた方、ありがとうございました 『投扇興トーナメント 2025 夏 』 丸々2時間投扇興・・・」とつづり、白地に紅葉柄の描かれた涼しげな“浴衣ショット”を披露。

続けて「いや〜、なかなか痺れる戦いでしたけれども みんなで 浴衣を着れたのは、夏を楽しめた感じがして とっても嬉しかったです」と、「投扇興トーナメント」の試合を振り返り、収録の中で夏を感じることができたと記した。

さらに「以前は、舞台、ドラマで、お着物を着させていただいてましたが 最近は、全くその機会がなかったので、やっぱり お着物はいいなぁ〜、もっと着たいなぁ〜って思いました。 お着物の お仕事 のご縁が ありますように」と続け、浴衣姿の全身ショットや、薄い緑色の帯が夏らしい“横顔ショット”なども披露した。

この投稿にファンからは「お似合いです」「真飛さんの浴衣姿もとても良かった〜」「綺麗」「美しい。さすが宝塚」「うなじ色っぽい」「眼福です」「浴衣美人な真飛様」など、多くの絶賛の声が寄せられた。