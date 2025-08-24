¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¡ª¡×¸µà¸÷GENJIáº´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í¡¢51ºÐºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¤ã¤¡¡¼¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡Ä¡×¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤è¡×
¡¡¸µ¡Ö¸÷GENJI¡×¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´Æ£¥¢¥Ä¥Ò¥í(51)¤¬ÈäÏª¤·¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü½Ð±é¤·¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó 2025A/W¡×¤ÎÁ°Æü¤Ë»£¤Ã¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ïÁ°È±¡¢¸ý¸µ¤¤å¤Ã¤Î´Å¤¤É½¾ð¤¬¥â¥Î¥¯¥í¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¹ç¤ï¤µ¤ê¡¢¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¡¼¥é¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¤è¡×¡ÖÃæ³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡¢¤º¤Ã¤È¡¢¤º¤Ã¤È¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¡×¡ÖºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¤â¡¢¤¢¤Ã¤¯¤ó²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤¤ã¤¡¡¼¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¼ã¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º´Æ£¤Ï1987Ç¯¤Ë¡Ö¸÷GENJI¡×ºÇÇ¯¾¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£95Ç¯¤Î²ò»¶¸å¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²Î¼ê¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£