遅れてきた唯一無二の最強ヒロイン！ NMB48・和田海佑、初の写真集発売決定！
NMB48・和田海佑の初写真集が、10月15日にワニブックスより発売されることが決定した。
【写真】キュートな表情から攻めたカットまで！ NMB48・和田海佑1st写真集より
NMB48の7期生として23歳で加入し、“遅咲きのヒロイン”とも称される和田は、キュートなルックスと水着映えする抜群のスタイル、そして独特のワードセンスと愛嬌あふれる唯一無二のキャラクターで、研究生時代から存在感を放ってきた。
初の写真集となる本作では、沖縄のまぶしい太陽の下、ポップでキャッチーな衣装に身を包んだみゅうちゃんらしいチャーミングな姿から、セクシーなコスプレや、ベッドシーンでの下着姿、泡風呂シーンまで、“攻めた”内容もぎっしりと詰まっている。
そして何より、1冊丸ごと爆盛れモード。どのカットも“奇跡の1枚”と呼びたくなるほど、写真集全体を通して気合いの入ったビジュアルが炸裂している。彼女らしさを大切にしながらも、王道アイドル写真集としての完成度も兼ね備えた、まさに決定版といえる内容だ。
さらに、卒業を控えた彼女の最後の雄姿としても必見。NMB48での軌跡を凝縮した記念すべき1冊となっている。
和田は今回の発売決定に際し、「写真集を出すことがNMB48加入当時からの1番の夢でした。大好きな沖縄の地で撮影させていただき、夢を叶えることができて本当に嬉しかったです。私らしいあざと可愛さが詰まりに詰まった写真集になったのではないかと思います。皆様のお気に入りのページがどれか気になります！ 私はもちろん全部です いっぱいドキドキしてくださいね！」とコメントを寄せた。
NMB48和田海佑写真集『タイトル未定』は、ワニブックスより10月15日発売。定価3300円（税込）。
