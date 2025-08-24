「シューターの方が難しかったんじゃないですか。入る気がしなかった」好守炸裂マリノスGKが頼もしい。町田のロングスローはどう対策？「月並みだけど、根性」
［J１第27節］横浜FM ０−０ 町田／８月23日／日産スタジアム
横浜F・マリノスは８月23日、FC町田ゼルビアとホームで対戦。１点が遠く勝ち切れなかったものの、決して失点せず。公式戦11連勝中の難敵相手に勝点１を奪い、４か月半ぶりに降格圏を脱出した。
堅守の中心を担ったのは、GKの朴一圭だ。冷静沈着なプレーで最後尾からチームを支え、62分には途中出場直後の中山雄太の鋭いシュートを好守で凌いだ。
35歳の守護神はまた、発言も非常に頼もしい。中山にシュートを浴びた場面を振り返り、こう語った。
「シューターの方が難しかったんじゃないですか。角度はあんまなかったと思う。あの時は入る気がしなかった。ゴロで打たれたら嫌だったけど、あのシーン、ゴロで打つのは中々難しい。結構（足を）振っちゃうと思うので。正直、あのシーンは入る気はしなかった」
町田の武器の１つにロングスローがある。この日も何度か強肩でゴール前に放り込まれたなか、報道陣から「ロングスローで相手に簡単に先に触らせなかった。そこの対応はチームとしてどう準備した？」という質問が飛ぶと、朴一圭は「本当にこれは月並みだけど、多分根性」と答えた。
「相手がそこで強さを発揮してくるのは分かっているので、そこは絶対にやらせない。１人１人の責任感が今日しっかり出たと思う。今出ている選手たちがなあなあになってない。１人１人が何をしなきゃいけないのかを理解してプレーできている。みんながもう結構集中しているので、ロングスローの時に『集中しろよ』って声は出てない。その責任感が今日はすごくプレーに現れた」
全員が強い当事者意識を持って戦えているマリノスは強い。降格圏脱出はあくまで通過点。誰もが同じ方向を向き、さらなる順位アップへ突き進んでいる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】マリノスGKのセーブよりシューター中山雄太の方が難しかった？
横浜F・マリノスは８月23日、FC町田ゼルビアとホームで対戦。１点が遠く勝ち切れなかったものの、決して失点せず。公式戦11連勝中の難敵相手に勝点１を奪い、４か月半ぶりに降格圏を脱出した。
堅守の中心を担ったのは、GKの朴一圭だ。冷静沈着なプレーで最後尾からチームを支え、62分には途中出場直後の中山雄太の鋭いシュートを好守で凌いだ。
「シューターの方が難しかったんじゃないですか。角度はあんまなかったと思う。あの時は入る気がしなかった。ゴロで打たれたら嫌だったけど、あのシーン、ゴロで打つのは中々難しい。結構（足を）振っちゃうと思うので。正直、あのシーンは入る気はしなかった」
町田の武器の１つにロングスローがある。この日も何度か強肩でゴール前に放り込まれたなか、報道陣から「ロングスローで相手に簡単に先に触らせなかった。そこの対応はチームとしてどう準備した？」という質問が飛ぶと、朴一圭は「本当にこれは月並みだけど、多分根性」と答えた。
「相手がそこで強さを発揮してくるのは分かっているので、そこは絶対にやらせない。１人１人の責任感が今日しっかり出たと思う。今出ている選手たちがなあなあになってない。１人１人が何をしなきゃいけないのかを理解してプレーできている。みんながもう結構集中しているので、ロングスローの時に『集中しろよ』って声は出てない。その責任感が今日はすごくプレーに現れた」
全員が強い当事者意識を持って戦えているマリノスは強い。降格圏脱出はあくまで通過点。誰もが同じ方向を向き、さらなる順位アップへ突き進んでいる。
取材・文●有園僚真（サッカーダイジェストWeb編集部）
【動画】マリノスGKのセーブよりシューター中山雄太の方が難しかった？