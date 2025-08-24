◇フィギュアスケート東京夏季大会第2日（2025年8月24日 東京都西東京市・DyDoアリーナ）

シニア男子でSP首位の三浦佳生（オリエンタルバイオ・明大）がフリー143・58点を出し、合計217・60点で優勝した。4回転ループ、トーループには失敗したが、4回転サルコーを着氷した。

昨季苦しんだ左太ももの故障から復活の途上。今季初戦のサマーカップより練習の成果が出たと言い「引き続き練習の強度を上げて頑張りたい」と前向きに語った。

最終的にはフリーでループ、サルコー、トーループ2本の4回転3種4本構成を思い描く。タフな五輪イヤーを戦い抜くため、現在は「戦略的な休養」を導入。以前は完全オフはなかったが、最近は週1、2日ほど「何もスケートをしない日、スケートに関与しない日を作っている」という。自宅で映画鑑賞やゲームなどを楽しみ「何もしてないっす」と話した。

「周りが練習してると焦る気持ちもある」と胸中を明かしつつ「もっとギアが上がるとリスクが上がる。周りを気にせずやりたい。自分の芯を持って（本格的な）シーズンを迎えたい」と話した。