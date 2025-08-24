◆女子プロゴルフツアー ＣＡＴレディース 最終日（２４日、神奈川・大箱根ＣＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

プロ３年目の桜井心那（ニトリ）が２年ぶり５勝目を飾った。３バーディー、３ボギーの７２で回り、通算９アンダーで優勝した。初日から３日間、首位を譲らない完全優勝を決めた。

２位と１打差の単独首位で出ると、前半に２バーディー、２ボギーとスコアを伸ばせない展開。入谷響（加賀電子）に一時は首位を譲ったが、入谷が終盤にスコアを大きく落としたことで再び首位に。最後は藤田さいき（ＪＢＳ）、木戸愛（日本ケアサプライ）らとの優勝争いを制した。

今大会は通算７勝の女子プロゴルファー、吉田弓美子（アマノ）を初めてキャディー起用。毎秋、一緒にディズニーリゾートに行くほど仲良しで、昨オフに食事した際にお願いして快諾されて実現した。「めっちゃ笑わせてくれて、ポジティブな声を掛けてくれる」と息ピッタリのタッグで頂点をつかんだ。

１９歳だった２３年は、史上３人目の１０代での４勝をマーク。昨季は予選落ち１１回、今季は８回と不振が続いてた中、今大会は初日から首位発進し「優勝する選手に値するような練習や技術は付いてきてる。全然いける」と自信。年間４勝を挙げた２３年の富士通レディース以来となる、復活Ｖを遂げた。

◆桜井 心那（さくらい・ここな）２００４年２月１３日、長崎市生まれ。２１歳。父の影響で６歳からゴルフを始める。２１年１１月、長崎日大高３年時にプロテスト一発合格。２２年下部ツアー新記録となる５勝を挙げた。２３年は資生堂レディスで初優勝し、年間４勝をマーク。１６６センチ、６２キロ。家族は両親と兄２人。