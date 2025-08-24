俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。

バイクへの想いを綴りました。



【写真を見る】【 彩雪 】 バイクと笑顔ショット 「免許取って本当によかった！これからもいろんなところに行きたい！」





彩雪さんは「8月19日はバイクの日♡」と綴ると、動画をアップ。



投稿された画像では、彩雪さんが、バイクで疾走する姿、バイクに乗る様子、バイクを止めてホッと一息つくショットなどが見て取れます。







続けて「インディ・ジョーンズを観てバイクに乗りたくなって、その次の日には教習所に申し込みに行ってたな笑」と、振り返りました。





そして、彩雪さんは「免許取って本当によかった！これからもいろんなところに行きたい！」と、その思いを綴っています。





この投稿にファンからは「ライダー姿も格好可愛いですねー♥」・「ライダーかっこいいです 自分もバイク免許欲しくなってきた」・「安全運転で！ 事故には気をつけてください！」などの反響が寄せられています。



彩雪さんは、時折ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて綴っています。







【 彩雪さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年7月31日

出身地：富山県

身長：169cm

特技：バスケットボール

趣味：読書・映画・バイク

愛車：Harley-Davidson883R

資格：高校数学教員免許、普通自動車運転免許、中型二輪免許、大型二輪免許







【担当：芸能情報ステーション】