俳優・カメラマンの彩雪さんが自身のインスタグラムを更新。
バイクへの想いを綴りました。
【写真を見る】【 彩雪 】 バイクと笑顔ショット 「免許取って本当によかった！これからもいろんなところに行きたい！」
彩雪さんは「8月19日はバイクの日♡」と綴ると、動画をアップ。
投稿された画像では、彩雪さんが、バイクで疾走する姿、バイクに乗る様子、バイクを止めてホッと一息つくショットなどが見て取れます。
続けて「インディ・ジョーンズを観てバイクに乗りたくなって、その次の日には教習所に申し込みに行ってたな笑」と、振り返りました。
この投稿にファンからは「ライダー姿も格好可愛いですねー♥」・「ライダーかっこいいです 自分もバイク免許欲しくなってきた」・「安全運転で！ 事故には気をつけてください！」などの反響が寄せられています。
彩雪さんは、時折ＳＮＳを更新。自身のバイクライフについて綴っています。
【 彩雪さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年7月31日
出身地：富山県
身長：169cm
特技：バスケットボール
趣味：読書・映画・バイク
愛車：Harley-Davidson883R
資格：高校数学教員免許、普通自動車運転免許、中型二輪免許、大型二輪免許
【担当：芸能情報ステーション】