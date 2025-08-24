早くも新米の販売がスタートです。新潟県柏崎市で極早生品種「葉月みのり」の販売が始まりました。



23日の朝、柏崎市にあるＪＡの直売所「愛菜館」。コシヒカリより早く収穫される極早生品種「葉月みのり」の新米を手に入れようと行列ができていました。気になる値段は5kgで4080円。去年に比べ1200円高く、過去最高となりました。全国的に雨不足や高温障害により収穫量が減る恐れがあり、高値に設定されたといいます。



購入した人は「農家のことを考えたら、今までが安かったのかなという気持ち」と話しました。初日は600袋が売れ、多くの人が複数買う姿が見られました。