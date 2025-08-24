Alice Nine. Naoのソロプロジェクト “MizinkoFacT”が、新曲「YA-BYE!!」のミュージックビデオを公開した。

「YA-BYE!!」はキャッチーなフレーズとアップテンポで攻撃的なサウンドが特徴のアッパーチューン。さらに本作では Nao自身が振り付けを踊る姿も披露しており、これまでのステージでは見られなかった新たな一面を感じることができる。ユーモアと自由な発想を武器にした、ポップで中毒性のある映像作品として楽しんでほしい。

さらに、本楽曲はデビュー曲「察して彼女」との両A面配信シングルとしてリリースがスタートした。MizinkoFacTの多彩な音楽性を象徴する2曲を通じて、Naoが描くソロ活動の世界観を一度に体感できる作品となっている。

また、9月21日(日) 高田馬場CLUB PHASEにて開催される＜TNP〜Celebrating the Tiger〜 / 虎祭2025『ビジュ虎90’』」＞では、配信シングルに限定トラックを追加収録した会場限定CDが発売される。

1st配信シングル「察して彼女 / YA-BYE!!」

各配信サービスにてリリース 01.察して彼女

02.YA-BYE!!

