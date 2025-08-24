LEX、EX THEATER ROPPONGIでのワンマン＜主人公＞完遂。新曲「OCEAN」MV公開
LEXが8月23日に、EX THEATER ROPPONGIにてワンマンライブ＜主人公＞を開催した。
チケットはソールドアウトとなり、開演前から会場は熱気に包まれていた。ステージは透過LEDのボックスに囲まれたLEXの登場から幕を開け、Mashupされた「力をくれ」でスタート。観客の大歓声とシンガロングに迎えられ、序盤から圧倒的な一体感を生み出した。
中盤では最新曲「主人公」や「OCEAN」を披露し、新章の幕開けを印象づけるパフォーマンスを展開。ラストは「この世界に国が無かったら」を歌い上げ、厳かなムードで本編が締めくくられたが、直後に新曲と見られる音源とともにLEXのロゴが光り、次なる展開を予感させた。
さらに、ライブ終了後の21時には「OCEAN」のミュージックビデオが公開。海辺や自宅でリラックスする姿を映し出した映像は、アーティストLEXの等身大の魅力を伝える作品となっている。
◼︎LEX「OCEAN」
https://lexzzz.lnk.to/OCEAN
