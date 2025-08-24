村重杏奈、キャミトップスで胸元大胆開放「色っぽい」「綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/24】タレントの村重杏奈が23日、自身のInstagramを更新。キャミソール姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】村重杏奈、美谷間のぞくキャミ姿
村重は「今日夜ご飯どーしーよーかなー今から作るのめんどくさいなースーパーにお惣菜買いに行くかぁー？とか思いながらだらだら冷凍庫あけたらこんな日がある事を見越して作ってたであろう牛丼が！！！！！冷凍されてあった！！！！数日前の村重に頭が上がらない！！！」と近況を報告。「写真は文章と関係ないかわいい村重だね！！」と白いキャミソール姿で撮影した写真を公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「美しい」「色っぽい」「綺麗」「見惚れる」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
