浜辺美波、4年ぶり写真集は「25点満点中25点」“10年越しのリベンジ”への意気込みも【25】
【モデルプレス＝2025/08/24】女優の浜辺美波が24日、都内で開催された最新写真集「25（ニジュウゴ）」（講談社）発売記念会見に出席。
【写真】浜辺美波、美しすぎるすっぴん姿
25歳の節目を記念して発売される最新写真集は、浜辺がずっと訪れたかったという、オランダのアムステルダムで撮影を行った。風車に水路など、まるで絵本のように美しいオランダの風景の中に、大人になった浜辺美波を閉じ込めた一冊となっており、自由に買い物する姿や、初のすっぴんカットも掲載している。
オランダを選んだ背景については「せっかく写真集を作っていただけるということなので、自分自身が行ったことがない国に行きたいなって思いはあったんですけど、そこから候補地がいくつかある中で。朝ドラ中に所作指導に入ってくださっていた先生がいらっしゃったんですけど、その方が1年の半分をオランダで過ごされている方で。オランダの町はすごくお花畑も綺麗で、ご飯も美味しいし、のびのびしていて。忙しいと思うけど、時間があったら是非いらしてくださいねっていう風にお話をしてくださったことがあって」と回想。「そこからオランダはすごく気になっていたので。もし行けるならオランダで撮影をしたいなって思うきっかけになっていました。今回選ばせていただいたんですけど、本当に綺麗な街並みで、空気も本当に澄んでいて。お仕事だけどリラックスできて、行けてよかったなと思う国でした」と笑顔を見せた。
撮影中の思い出について、浜辺は「オランダの美味しいご飯と、チーズと、お酒を飲みに行ったのが、すごく思い出に残っていて。チーズがおいしいんですね！感動しました。ホテルの部屋で食べる用にもいっぱいチーズをお店で買いましたし、それが楽しかったですね」と笑顔。また行けるならどんな過ごし方をしたいか問われると「（撮影では）移動時間も長くて、バスに揺られていることが大半だったんですけど、もし1日時間があるなら、バスだけじゃなくて歩いてオランダの街並みをお散歩したいなって思いました。気になるおしゃれなお店もたくさんあったので。そういうお店に入ったり、気になるカフェとかもゆったり入って、飲み物を飲んだりご飯を食べたり。あまり決め過ぎずに、オランダを次は楽しめたらいいなと思います」と話していた。
写真集に対する自己採点を求められると「25だから…25点満点中25点でお願いします。満点で」と笑顔。次回作の構想があるか問われると「次の節目の年は30だと思うんですけど、出させていただくことがあるのか、全く想像がつかなくて。写真集という形では、最後の気持ちで挑ませていただいているので。あまり想像が付かないですけど、もし行けるとするなら…うーん。モロッコに行きたいです」と答えた。その理由については「『20』の時に、モロッコが実は候補地に入っていて。コロナ禍で行けなかったんですけど、そこからモロッコっていつかは行ってみたいなと思う国の一つで、頭の隅っこに残っているので。もし『30』があるなら、10年越しのリベンジをできたらいいなって思います」と語った。
今後の目標を問われると「まずは堅実に、地に足ついて精いっぱい頑張っていきたいと思っています。そして目標といたしましては、体力をつけることです。夏も暑いですし、冬は寒いですし、そこで私たちは薄着と厚着を、季節とは正反対の服を着て長時間ロケをすることも多いので。その中でどんな時も集中力を絶やさずに、現場に向き合うことができるように、まずは体力を沢山つけて。どんな時もパワフルに動き回れるような、そんな体づくりをしていきたいなと思って。食事、睡眠、運動。基礎ですけど、さらに整えて気をつけていきたいです」と笑顔で話していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆浜辺美波、オランダ撮影を選んだ理由
◆浜辺美波、撮影中の思い出明かす
◆浜辺美波、今後の目標は？
