関口バンドやセイン・カミュさんなども出演！ウクレレピクニック2025

学校法人誠恵学院・誠恵高等学校は、誠恵高校ウクレレ部が2025年9月6日(土)〜7日(日)に「横浜ハンマーヘッド」で開催される世界最大級のウクレレの祭典「ウクレレピクニック2025」に出演します。

ウクレレピクニック2025

出演日時： 2025年9月7日(日)16時42分〜(入場無料)

場所 ： 横浜ハンマーヘッド CIQホール「カイルアステージ」

(横浜市中区新港2丁目14番1)

1. 世界最大級ウクレレイベント！関口バンドやセイン・カミュさんなども出演

2000(平成12)年に逗子マリーナで初開催された、ウクレレの祭典「ウクレレピクニック」。

2025年は、「横浜ハンマーヘッド」(神奈川県横浜市中区新港)で開催されます。

「サザンオールスターズ」のベーシストの関口和之さんが、ハワイ島で「スラック・キー・ギター＆ウクレレフェスティバル」で老若男女が共に楽しんでいる光景を見て、感銘を受けたことから、このイベントがスタート。

プロとアマチュアが共に出演するのが特徴のこのイベント、2025年は、関口和之さん率いる「関口バンド」のほか、グラミー賞に12回ノミネートされハワイ音楽部門ベストアルバム賞6度の受賞を誇るウクレレ奏者 Daniel Hoさん、ギター日本チャンピオンでウクレレの世界チャンピオンのエバラ健太さん、「さんまのスーパーからくりTV」ファニエスト外語学院でブレイクし、俳優やナレーションなどで活動中のセイン・カミュさんなどが出演します。

2. 高校の部活動の出演は史上初！ウクレリストKahuaさんが指導を担当。

ウクレリストKahuaさんから指導を受けるウクレレ部のメンバー

誠恵高校のウクレレ部は、ハワイで受け継がれてきた音楽をリスペクトし、ハワイアンミュージックの伝承にも注力することでそこに息吹くハワイの文化や精神を日本で伝え広めるシンガー＆ウクレリストのKahua(カフア)さんから直接指導を受けています。

2025年3月15日・16日、地元ショッピングモール「サントムーン柿田川」(静岡県駿東郡清水町)で行った誠恵高校(沼津市沼北町)芸術コースの展示会「創」にて誠恵高校ウクレレ部は初めて演奏を披露しました。

今回の「ウクレレピクニック」では、9月7日の「カイルアステージ」にて16時42分から誠恵高校ウクレレ部が演奏を行います。

2000(平成12)年から始まった「ウクレレピクニック」に高校の部活動のチームが出演するのは史上初となります。

出演するのは、2年の山田彩葉さん、前田晄基さん、勝亦やちるさん、遠藤亜姫さんの4人。

「君の名は。」メドレーを披露する予定です。

生徒からのコメント

「大きなイベントに出演させていただけることは嬉しいですが、とても不安や緊張を感じています。

誠恵高校ウクレレ部はとにかく、『まったり、楽しく』がコンセプトなので、当日は自分達らしく、楽しく演奏したいです。」

「サントムーン柿田川」で行った誠恵高校 芸術コース展示会「創」の様子

3. 生徒の個性を生かし、可能性を伸ばす！誰もが主役の学生時代を応援します

当校では、授業や部活動、課外研修を通して、勉学だけでなく、多様性に富んだ学校教育を運営しています。

進学・就職先も、個人の可能性を伸ばし、進路実現のために教員が親身になって指導しています。

今後も多様性と先進性を生かし、新しい時代にも柔軟に対応し、活躍する人材を育成していきます。

