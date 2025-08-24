小野リサ、大石亜矢子など出演！薔薇色の人生音楽祭2025

當間ローズは2025年8月31日、穂の国とよはし芸術劇場PLATにて「薔薇色の人生音楽祭2025」を開催します。

薔薇色の人生音楽祭2025

開催日時 ： 2025年8月31日(日) 15時開場 16時開演予定

会場 ： 穂の国とよはし芸術劇場PLAT 大ホール(愛知県豊橋市)

参加費 ： 一般自由席 6,600円

4歳〜小学生以下／障がい者／保護者 4,400円

■出演者

當間ローズ クリス・ハート 小野リサ 川嶋あい 大石亜矢子 ピレ姉(梨花) アレックス・ラミレス

小野リサ、大石亜矢子、川嶋あい、クリス・ハート、ピレ姉 梨花、アレックス・ラミレスといった豪華アーティストが賛同出演し、心を震わせる音楽を届けます。

特筆すべきは、障がいを持つ子どもや外国人学校に通う子どもたち、障がい者の家族や福祉関係者ら約200名が特別に招待される点です。

開催のきっかけは、障がい児を育てる母親からの「周りの目を気にせず、安心して子どもと一緒に行けるコンサートがあれば」という声でした。

ローズは「国籍や見た目、障がいの有無を超えて、互いを認め合える社会のきっかけにしたい」と語り、薔薇色の人生音楽祭にその想いを込めています。

チケットは全国チケットぴあ取り扱い店およびインターネットにて好評販売中です。

■當間ローズの「薔薇色の人生プロジェクト」とは

當間ローズが立ち上げた【薔薇色の人生プロジェクト】は、音楽や日本文化、そして“ロスフラワー”と呼ばれる本来は廃棄される花を通じて、多様性の大切さを伝える活動です。

●理念

・違いは個性であり、その個性は魅力であること

・僕らは皆「地球人」として一つの種族であること

・お互いを認め、愛し合える社会を目指すこと

●ロスフラワーとは

農家からの出荷時に規格外とされたり、輸送中に折れたり、店頭で売れ残ったりして廃棄される花のこと。

まだ美しいのに「不要」とされてしまう花々です。

