¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬°ø±ï¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ë£¸Ï¢ÇÔ¡¡ÀÛ¼é¤Î£²£´ºÐÍ··â¼ê¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°
àÅÁÅý¤Î°ìÀïá¤Ç¤Î»´ÇÔ·à¤Ë¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÅÜ¤ê¤¬ÄºÅÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¤Î°ø±ï¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¤ï¤º¤«£±ÅÀ¤ËÍÞ¤¨¹þ¤Þ¤ì£±¡½£±£²¤Ç£³Ï¢ÇÔ¡£¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ï£¸Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂçÇÔ¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö£·ÈÖ¡¦Í··â¡×¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥ë¥ÔÆâÌî¼ê¡Ê£²£´¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÇ·â¤Ç¤Ï£³ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÅÝ¤ì¤ë¤È¡¢¼éÈ÷¤Ç¤â£·ÅÀº¹¤Î£¹²ó¤Î¼éÈ÷¤Ç¤ÏÍ·¥´¥í¤ò°ìÎÝÂçË½Åê¤ÎÅ¬»þ¼ººö¡£¤³¤Î²ó¡¢°ìµó£·¼ºÅÀ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤¬¥Ü¥ë¥Ô¤ÎÇØÃæ¤ËÆÍ¤»É¤µ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬°ø±ï¤ÎÁê¼ê¤Ç¤¢¤ë¥ì·³¤Ë£¸Ï¢ÇÔ¤¹¤ë¤Î¤ÏÄ¾¶á£±£±£°Ç¯¤Ç¤Ï£²£°£°£¹Ç¯¤ËÊÂ¤ó¤Ç¥ï¡¼¥¹¥È¥¿¥¤¡££²°Ì¤Î¥ì·³¤Ë£±¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£Ä¾ÀÜÂÐ·è»Ä¤ê£´»î¹ç¤Ç¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡ÃÏ¸µ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¥Ý¥¹¥È¡×»æ¤â¡Ö¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ü¥ë¥Ô¤Ï¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¡¢Àº¿ÀÅª¤Ê¥ß¥¹¤òÈÈ¤·¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¸·¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âÄãÌÂ¤·¤¿¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥êÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡¥Ü¥ë¥Ô¤Ï£°¡½£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â°ìÎÝ¤ØÁ÷µå¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È¤³¤í¡¢ÆóÎÝ¤ØÅê¤²¤Æ¥ª¡¼¥ë¥»¡¼¥Õ¤Ë¤¹¤ëà¥Á¥ç¥ó¥Üá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¤Î¥Ü¥ë¥Ô¤Ø¤Î´Å¤¤ÂÐ±þ¤â²Ã¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£