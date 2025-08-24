日本の伝統美と現代的なデザインが融合！猿投温泉 癒しの宿 金泉閣

愛知県豊田市の「猿投温泉 癒しの宿 金泉閣」が、2025年10月20日(月)に増室、ラウンジを新設してリニューアルオープン！

猿投温泉 癒しの宿 金泉閣

所在地 ： 愛知県豊田市加納町馬道通21

＜「猿投温泉 癒しの宿 金泉閣」 概要＞

総収容人数：70名

総客室数 ：全17部屋

客室タイプ：・ロイヤルスイート(半露天風呂付き) 1室

・ジュニアスイート(半露天風呂付き) 2室

・ラグジュアリー(半露天風呂付き) 1室

・コンセプト 3室「千」「城」「楽」

・デラックス 5室

・スタンダード 2室

・カジュアル 3室

電話 ：0565-45-8522［10:00〜17:00］

アクセス ：ジブリパークから車で約15分、

「名古屋駅」から高速道路利用で約40分、

地下鉄東山線「藤が丘駅」から無料巡回バスで約40分。

宿泊料金 ：1泊2名(2食付き) 1室 平日

例：〈カジュアル(事前予約割適応)〉24,640円〜

愛知県豊田市の「猿投温泉 癒しの宿 金泉閣」が、2025年10月20日(月)に増室、ラウンジを新設してリニューアルオープンします。

2025年9月1日(月)10時より公式HPにて先行予約をスタートします。

【こだわりぬいた新設の極上空間】

＜ロイヤルスイート-伝統とモダンが織りなす最上級の寛ぎ＞

●ロイヤルスイート【1部屋】〈桜煌(さくら)〉

客室面積 約80m2 定員5名の同館最上級の客室

同館最大面積を誇るロイヤルスイートは、日本の伝統美と現代的なデザインが融合した、まさに格別な空間となっています。

広々としたリビングエリアと本格的な和室を併設し、プライベート半露天風呂からは山の中の旅館ならではの自然景観を独占的に堪能できます。

厳選された自然素材と洗練されたデザインにより、都市部では体験できない真の贅沢を提供します。

ロイヤルスイート：リビング

ロイヤルスイート：和室

ロイヤルスイート：寝室

ロイヤルスイート：客室半露天風呂

※画像はイメージです。

＜ジュニアスイート-自然素材に包まれた癒しの空間＞

●ジュニアスイート【2部屋】〈紅耀(もみじ)〉〈楓華(かえで)〉

客室面積51m2 定員4名の同館最上級の客室

ジュニアスイートルームでは、自然素材の温もりと和モダンの洗練性が調和した上質な環境を用意します。

専用エントランスによりプライバシーを完全に確保し、ゆとりある空間設計により、完全にプライベートな滞在体験を実現します。

ジュニアスイート：前室

ジュニアスイート：和室

ジュニアスイート：寝室

ジュニアスイート：客室半露天風呂

※画像は〈楓華〉のイメージになります。

＜新設のラウンジ『花鳥風月』-特別なひとときを彩る専用空間＞

上質な空間で、お食事処にはないクラフトビールなどを用意。

滞在中の幸福度をより向上させる一部屋。

窓からの四季折々の景色を眺めながら、至高のひと時を過ごせます。

※ロイヤルスイート、ジュニアスイートは無料、その他はオプションでの利用可。

ラウンジ

ラウンジイメージ

＜職人の技と地域の恵みが生み出すこだわりの会席料理＞

同館の会席料理は、地元愛知県豊田の厳選食材と同館自慢の「飲める温泉」を使用した、まさに一期一会の美食体験となっています。

瀬戸赤津の伝統工芸士による同館オリジナルの器も使用し、料理そのものが芸術作品として昇華。

愛知の風土と同館の心意気が込められた唯一無二の美食体験を堪能できます。

会席料理01

会席料理02

＜稀少な天然ラドン泉による究極のウェルネス体験＞

同館の天然ラドン泉は、その稀少性と効能により真のウェルネス体験をお届けします。

メインの大浴場では自然と一体化した開放的な環境を、屋上の3タイプの個室露天風呂では完全にプライベートな温泉体験を、別館「金泉の湯」では野趣に富んだ岩風呂での特別な入浴体験を堪能できます。

屋上個室貸切露天風呂

大浴場

大浴場のサウナではセルフロウリュ

別館：日帰り温泉 金泉の湯

今回の施設拡充により、真の豊かさを求められるお客様に向けて、日本の温泉文化における最高峰の体験を提供し、愛知県における温泉旅館の新たなスタンダードを目指していきます。

＜猿投温泉について＞

愛知県豊田市にある愛知高原国定公園内の霊峰猿投山麓に広がり、二万坪の敷地を有している自然豊かな天然ラドン泉です。

名古屋から車で約40分、ジブリパークから車で約15分の山の中にあるコンパクトな温泉地で、「猿投温泉 癒しの宿 金泉閣」(宿泊施設)、「金泉の湯」(日帰り温泉施設)からなる一軒宿です。

愛知県で初めて飲泉許可を受けた泉質の高い天然ラドン泉が湧出しており、館内で提供している飲み水はすべて温泉水で、料理やコーヒー、紅茶などすべて温泉水を使用しています。

地下1,200mから湧き上がる源泉水を湧出口から直接採水された貴重な天然温泉水は、お客様から長年にわたり要望があったことから商品化し、「金泉の水」としてペットボトルでも販売しています。

＜天然ラドン温泉について＞

天然温泉の中でもラドン泉は、全国で7％しか湧出していない稀少な泉質です。

ラドン泉に含まれる自然放射線による療養効果は「ホルミシス効果」といい、新陳代謝を促進し、免疫力や治癒力を高め、老化や生活習慣病の予防に役立つとされています。

